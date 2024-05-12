中華郵政公司彰化縣芬園郵局孫姓郵務士，上月（4月）26日騎機車送信，行經芬園鄉彰南路時，遭倒落的黃花風鈴木壓死，今天（12日）在南投縣草屯殯儀館舉辦告別式。公祭儀式結束後，治喪車隊將行經其住宅及芬園郵局，郵局人員將列隊致敬目送，「任務完成，下班了，一路好走。」

上月26日中午，孫姓郵務士執勤騎車行經芬園鄉彰南路時，遭倒塌的黃花風鈴木砸中身亡，消息傳開後，因未婚的孫姓郵務士在地方服務20幾年，走遍芬園鄉大街小巷，為人誠懇和善，許多鄉民都相當不捨，更讓人鼻酸的是，事發前他還傳訊給友人提醒，「下雨天走路騎車開車要小心」。

音樂家陳幸滿為孫姓郵務士作了3首歌曲，12日在孫姓郵務士的告別式獻唱。 （民眾提供／孫英哲彰化傳真）

事後家屬將提出國家賠償告訴，中華郵政已承諾會全力協助。孫姓郵務士的告別式在今天登場，而今天是母親節，而其還有高齡8旬的老母。

上午的告別式莊嚴肅穆，有彰化「最美主持人」稱號的音樂家陳幸滿，是郵局的學妹，她看到新聞後，才知道學長出意外，她今天到告別式會場獻唱歌曲。她表示，她和孫姓郵務士平時用LINE聯絡，孫學長都會傳訊息給大家，她做了3首歌來紀念學長。

中華郵政公司彰化縣芬園郵局孫姓郵務士告別式在12日舉辦，芬園社口村在社群平台公布送行路線。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

告別式結束後，靈車行經其往家，並會通過芬園郵局，讓其與生前工作場所與同仁進行最後巡禮，而郵局同事也將列隊致敬。

芬園社口村長社群平台發布訊息指出，今天上午10點送行車隊將從南投草屯抵達彰化芬園，車隊行駛至彰南路與民族路口（85度C）左轉，進入民族路後車隊將怠速行駛，於永和路右轉至孫姓郵務士的住家；之後，沿巷道出來民族路至信義路口左轉進入社口，至分駐所右轉行走彰南路至芬草路左轉往芬園郵局稍作停留後，隨即發引集集火化場。

該訊息強調，車隊行進過程若有打擾或造成不便，敬請見諒。若想送行可於車隊經過或到達芬園郵局時，給予致意，「若有忌諱之鄉親，特先行告知此活動避免您的誤會，在此代為主人家向大家致意」。