Paul Skenes strikes out 7 in his first career start! pic.twitter.com/4WIqGRjgSf — MLB (@MLB) May 11, 2024

海盜狀元投手史金斯（Paul Skenes）12日在大聯盟首秀，他今年21歲、身高198公分，被譽為史崔斯伯格（Stephen Strasburg，2009年狀元）以來最優秀的大學投手，可說是新一代的「天才小史」，在小聯盟出賽12場就升上大聯盟。史金斯登板4局責失3分，送出7次三振，狂飆17顆火球，其中6球超過101英里（時速162.5公里）。

史金斯開賽面對首位打者陶企曼（Mike Tauchman）就問候他5顆火球，陶企曼擦棒吞下三振。第2局史金斯觸身球和四壞弄成滿壘，再以奪三振、內滾全身而退。第3局史金斯的滑球被霍納（Nico Hoerner）轟成陽春炮，失掉生涯第1分。

第5局陶企曼、鈴木誠也安打上壘，史金斯留下兩位跑者退場。不料海盜中繼投手端出「保送大餐」，7次保送請打者吃到飽（包含觸身球），被小熊單局海灌7分，其中2分責失算在史金斯頭上。不過海盜打者也很凶悍，終場10比9擊敗小熊。

史金斯是大谷翔平的球迷，大學時代史金斯嘗試過二刀流（投手、DH、捕手），勝場數和全壘打都達到兩位數，最終轉為全職投手。史金斯被評價為聯盟No.1新秀投手，他去年獲得海盜920萬美元的破紀錄簽約金（新台幣2.7億），海盜前一位狀元投手是寇爾（Gerrit Cole）。