藺你驚豔服裝SHOW。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮農會5月11日在愛情果園舉辦文化生活節天后派對親青媽媽表揚大會，感謝她們的支持與陪伴，成為青農的堅強後盾，並結合藺草產業推出藺你驚豔服裝SHOW，展現藺草特色產業的魅力。

苑裡鎮農會今年第1期稻田彩繪以「媽祖」為主題，在4月20日舉辦的「天后駕蹈」稻田彩繪農業文化活動，邀請白沙屯拱天宮媽祖親臨會場，並登上觀景台觀賞稻田彩繪的田園風光，讓遊客留下深刻印象。

農會為延續這項活動的熱潮，持續推廣在地產業，昨天在愛情果園推出苑裡文化生活節天后派對藺你驚豔服裝秀，並辦理慶祝母親節親青媽媽表揚活動，同時安排青農展售攤位，僑光科大行銷與流通管理系、旅館與會展管理系的學生且幫忙顧攤銷售。

開幕儀式，在晨光心田陶笛班、苗縣樂齡學習示範中心、蕉埔國小節令鼓的表演中揭開序幕，並由副縣長鄧桂菊、農業部農村發展及水土保持署台中分署副分署長王志雄、縣議員陳品安、縣府農業處長陳樹義、副處長蔡政新、苑裡鎮長劉育育、鎮代會主席洪晃琦、副主席林俊廷、鎮農會理事長呂聯慶、常監黃清龍、總幹事鄭年鈞等人共同啓動。

副縣長鄧桂菊感謝水保署一直支持地方，亦感謝苑裡鎮農會致力推動在地產業，祝福每位媽媽「母親節快樂」，並希望民眾踴躍參與這項活動，以深刻體驗苑裡農村的魅力，感受田野風光的美麗。

且有苑裡慈和宮、慈護宮、白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮等5尊不同宮廟的媽祖神尊駐駕，為天后派對活動加持，讓苑裡的農產業在媽祖的保佑下蓬勃發展。

藺你驚艷服裝SHOW由僑光科大學生與在地藺草工藝師合作推出的服裝秀，展現了苑裡藺草作品之美，不僅傳承藺草編織技藝，更展現藺草特色產業的新穎魅力。

青農返鄉從農不易，有了媽媽成為堅強後盾，才能義無反顧的投入農村，在母親節前夕辦理的的親青媽媽表揚大會，表揚了10位優秀青農的母親，包括青農陳定揚媽媽李淑寶、張朝華媽媽莊彩妍、邱博誠媽媽陳素蘭、江坤凌、江坤憲、江佳靜、江英綺媽媽倪明珠、林建志媽媽賴素珠、黃凱聖、黃閔國、黃閔晟媽媽郭淑娟、林志豪媽媽卓秋香、葉孟翰媽媽楊阿快、黃文泰媽媽鄒品羽、蔡凱翔媽媽吳淑嬌。

愛情果園農民直銷站亦推出限時活動，有丹參、稻米、小黃瓜、小番茄及其他優質產品，提供遊客一次購足，多買多優惠，優惠活動從4月20日起至6月底，有丹參料理雞湯特價兩包200元(原價一包139元)、限量版媽祖賜福米禮盒優惠價一組188元(原價一組200元)，讓民眾能夠來觀賞稻田彩繪的同時，也能採買苑裡自產新鮮的產品回家。