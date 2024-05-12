男女婚後難免會因生活而產生摩擦，人際關係溝通講師張智傑發現，日本作家小林美希於2022年出版的書《老公怎麼還不去死》，成為全台熱門借閱書籍，以6都的市立圖書館來說，有超過千人等待借閱，也有不少讀過的女網友分享讀後心得，指該本書的內容其實很哀傷。

張智傑日前於臉書粉專指出，台南市有17個區的圖書館採購《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》這本書，截至5月2日為止，總計有191人預約要借閱，可見書名取得好，效果就很好，同時也能看出已婚婦女的內心感受。

國立陽明交通大學圖書館10日也在臉書粉專發文說，《老公怎麼還不去死》是近期婚姻關係熱門圖書，台北／新北市立圖書館多達612人預約、桃園市立圖書館160人、台中市立圖書館317人、台南市立圖書館391人、高雄市立圖書館274人等，但陽明教大的待借閱人數為0，小編表示「歡迎預約。」

兩篇貼文引發熱議，看過書本的女網友分享讀後心得，並表示當初也是被書名吸引，看完後覺得書名很聳動，內容卻很感傷，可以買一本放在床頭櫃，會有震懾效果。