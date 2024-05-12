為讓傳統文化與現代科技結合，教育部國教署透過「原住民文化科技動態體驗教室」計畫，補助國立花蓮特教學校建置全台首間「原住民科技體驗教室」，讓偏鄉學生在學習上無城鄉差距，並讓原住民族文化內涵及科技應用滲透到學生的日常學習。

教育部國教署說明，花蓮特教學校「原住民科技體驗教室」，以虛擬實境科技體驗教室為主，邀請花蓮在地太魯閣族當代藝術家-那都蘭工作室，佈展大型編織作品「祖靈之眼」及「貓頭鷹」等傳統技藝，重現原住民族部落編織技藝。

這間教室除傳統文物的展現，更結合了現今最新的數位科技，如虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的教學運用。同時配合學校校本課程「民族多元文化之推動」，透過虛擬實境設備及軟體，讓學生沉浸式體驗原住民族風情與文化慶典等，並在虛擬三維空間中引導學生主動探索及操作有關原住民族的數位化學習。

教育部國教署說，這間「原住民科技體驗教室」，除開放給花蓮縣高中職、國中端特教師生申請使用外，更讓重度身心障礙學生戴上虛擬實境頭盔，有如親臨部落現場，增加課程參與感。

另為精進教師專業，花蓮特教成立多個教師跨專業跨校社群，辦理Canva、Wordwall、Lumio、凱比機器人等在特殊教育上的應用實務研習，讓教師能走在新興科技時代的教學軌道，同時配合教育部推動中小學數位精進方案「生生用平板」，辦理公開觀課，善用數位資訊融入教學，提升教學品質。