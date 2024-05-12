很多人長輩退休後，就是在家裡追劇，眼睛不時酸澀，藥師花逸修表示，如果是常追劇，要使用護眼保健品的人，記得要挑選含有葉黃素、花青素與蝦紅素成份的產品，可緩解眼部疲勞，若是合併眼睛乾，則可再補充魚油，保健效果會更好。

花逸修在IG「小花藥師花逸修 社區藥局筆記」PO影片指出，他的媽媽原本不相信保健品，但他知道媽媽很喜歡追劇，有一回放了一盒葉黃素在桌上，叮嚀媽媽追劇時記得吃，結果媽媽隔沒多久說，「你上次買給我的，再幫我帶一盒，追劇的時候，吃了眼睛比較不會酸。」

花逸修指，如果是常追劇者，要選購護眼的保健食品，建議要挑選有下列3種成份。

■葉黃素：保護黃斑部健康，看東西的時候會比較清楚。

■花青素：可以增加眼睛微血管循環，為眼部組織持續帶來養分，避免缺氧。

■蝦紅素：可緩解眼睛疲勞，具有強大氧化力，可以清除自由基。

花逸修指，如果除了眼睛酸澀，還合併眼睛很容易乾的話，可以額外搭配魚油，效果會更好，很多常見的眼睛疾病，像是流目油、乾眼症、黃斑部病變、白內障、高眼壓、青光眼，有這些症狀者，除了點眼藥水外，這類眼睛保養的保健品，也要加減吃一下。