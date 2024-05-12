作家兼主持人吳淡如是演藝圈中有名的學霸，又出了不少著作；適逢母親節，吳淡如錄製Podcast分享自己的心情，她表示要教大家怎麼做一個自由又幸福的現代母親。其中就提到，不要去要求滿分就不會給家人壓力，更不要當控制慾強的媽媽，因為老公和孩子的未來，都不歸妳所有。

吳淡如表示，自己到了今年，已經到了必須要好好反省人生的年紀。而對於當媽媽這件事，她深有體悟；如何能幸福又自由，還充滿現代感，首先就是提醒媽媽們，「及格就行，全家沒壓力」。尤其很多人嘴巴不講，但心裡都想當一百分媽媽，反而讓丈夫和孩子有很大的心理負擔。另外當母親還必須適度無能，才能培養孩子的能力。

吳淡如跟女兒合影。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如接著強調，孩子有夢想，妳自己也要有，不需要為了當媽媽失去自我，更不要把自己的夢想加諸在小孩身上。尤其第四點，就是得承認老公和孩子的未來，都不掌握在你手裡，而除了在臉書提到的四點之外，她在Podcast節目中最後特別提醒，當媽媽的手頭也要寬鬆些，一個女人有自己的謀生能力是很重要的，有固定的收入，才會有底氣。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如要大家放棄完美主義，當一個及格的媽媽就好了，千萬不要一百分！因為一百分是把別人也送上自己設給自己的祭壇了！而對於這樣的說法，不少媽媽們心有所感，「好有智慧喔！我當年就沒有這種思維才讓自己活得非常累」、「最後一句（承認老公和孩子的未來，都不掌握在你手裡）最中肯！！！果然是有見解的姐姐」。

吳淡如常分享跟女兒生活點滴。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如不時在社群分享和女兒小熊的相處，近年她讓女兒過住校生活，今年3月兩人視訊時，才知道小熊早上被老師罵。吳淡如高EQ勸愛女：「你想想看，如果你功課沒寫完老師還誇獎你，你有沒有覺得很奇怪？所以老師應該是對的吧…面對。」並放話：「老師千萬別放過她喔！」而去年有「熱心」網友建議她把女兒送到日本念書，她不滿對方的口氣有點命令式的，因此反嗆：「我們家的事情我自己決定就好」。