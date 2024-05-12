台灣客家文化館即日起推出系列活動。（台灣客家文化館提供／李京昇苗栗傳真）

為迎接518世界博物館日，客委會客家文化發展中心台灣客家文化館，即日起以「博物館社會教育」、「客家文化推廣」等議題，推出一系列活動，邀請民眾入館認識客家文化，鼓勵大家走進博物館，輕鬆漫遊客庄時光。

客家文化發展中心何主任金樑表示，客家文化發展中心台灣客家文化館是臺灣以客家族群為題的族群博物館，長年結合學校戶外教學、親子手作課程、環境教育導覽和桐花自然生態等，成為苗栗客庄熱門景點之一，開館12年來參訪人數已超過900萬人次。

他說，台灣客家文化館以傳承客家及推廣客語教育為使命，非常歡迎大家到博物館看展及參與客家文化的體驗活動，並且呼應今年518國際博物館日的主題致力於教育與探索，強調文化機構提供全面性的教育體驗，館方特別舉辦「小小客語導覽員」的1日體驗活動，讓親子遊客更喜歡走入博物館，希望每年大家都能來台灣客家文化館參觀學習。

「小小客語導覽員」體驗活動即刻起開放上網報名，報名資格為6歲至12歲的學齡孩童，本次名額有限僅提供5位學童體驗，希望透過博物館的客語學習、導覽解說，來推廣客家文化，讓客語向下扎根。凡報名者即可獲得好客劇場套票組及特色文宣品，歡迎大小朋友共同下來參加。

而518博物館日當天，今年桐花祭期間詢問度很高的飯兜也將回來了，當天限量販售滿足饕客們的味蕾。客發中心為歡慶12周年規畫一系列活動，遊客可以將觀展的照片留言至館方臉書粉絲專頁指定貼文，客發中心將在5月底前抽出幸運兒送出好禮。誠摯邀請大家5月安排一趟客庄踏察輕旅行，參觀展覽、挑選客庄伴手禮及欣賞3D劇場，並不定期推出有趣的環境教育課程與文化推廣活動

另外，每年5月是感恩季節，5月12日正逢母親節，也是台灣客家文化館12周年慶，館慶期間與進駐攤商合作推銷客庄特色伴手禮，進駐攤商於5月12、18、19日推出全館9折的優惠折扣。

館方今天也加碼推好客商城全月全館8折以及完成指定活動贈送抵用券活動，遊客租借語音導覽機、好客劇場、環教體驗、文創攤車等每滿200元即可獲得50元抵用券1張。如使用客語祝福台灣客家文化館生日快樂並於google評論留言，或是報名5月25日客家米食─黃梔粄DIY體驗活動，也可獲得50元抵用券1張，抵用券使用期限至5月31日止。詳細資訊，可上客委會客發中心官網http：／／thcdc.hakka.gov.tw／或臺灣客家文化館官方粉絲團https：／／www.facebook.com／hakkapark／ 搜尋。