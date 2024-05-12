女星隋棠2015年與圈外丈夫Tony結婚，育有2子1女，一家五口幸福美滿。儘管工作繁忙，對於孩子的事依舊親力親為，近來還分享出兒女房間改造成果及家中佈置。其中一張主臥衛浴照，更藏了溫馨亮點。不過當有網友敲碗想看主臥時，她則害羞表示，「有點私密，等我心理建設好。」

隋棠10日先是在Instagram上傳改造女兒房間的第一階段成果照，雖然目前還有東西未上油漆、釘上牆，但精緻程度仍讓不少網友大讚猶如樣品屋。網友好奇問道兒子房間是否也有改造，她直接曬出內部照說：「目前先這樣。」房間皆採用木材，加上旗幟及吉他、玩偶等布置，營造出溫暖且色彩豐富的氛圍。

隋棠10日上傳改造女兒房間的第一階段成果照。（圖／隋棠IG）

如今她也公開兒子房間內部照。（圖／隋棠IG）

至於粉絲們敲碗想看主臥室，隋棠附上一個大笑臉，害羞坦言，因為有些私密「等我心理建設好」，還特別附上一張浴室照，「看主臥衛浴好嗎？」只見浴室以灰白色調設計為主，牆上則掛著三個孩子嬰兒時期的洗澡照，讓整體空間顯得更加溫馨。不少人大讚：「要融化啦」、「棠棠真的很有母愛！」

主臥室部分隋棠僅分享衛浴。（圖／隋棠IG）

事實上，隋棠對於居家布置有自己的一套想法，說自己不侷限於特定一種風格，並透露，其實更喜歡風格混搭，美式自然流派加上一些典雅元素。