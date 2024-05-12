在IG擁有75萬粉絲、Youtube頻道擁有130萬粉絲的韓籍網紅金針菇，最近在IG幫大家開箱韓國飲料店的搞怪新作品「辣炒年糕+珍珠奶茶」。不少人光聽這種組合就皺眉，但金針菇實際體驗，卻驚喜的誇讚「好棒的組合」，認為其實滿好吃的。原來飲料店並非將這兩種食物混在一起，而是用分隔的塑膠夾層，讓人兩種願望一次滿足，可以邊吃辣炒年糕邊喝珍奶解辣。

金針菇稍早在IG試喝韓國貢茶的新產品，上層有辣炒年糕加珍珠，下面則是一般常見的珍奶。而上層的辣炒年糕為了配合不同需求，有分原味和麻辣兩種，吃過辣的再喝珍奶不失為一種享受，她也推薦敢吃辣的人要挑戰麻辣口味。見此網友驚訝說：「我現在知道台灣人惡搞義大利人披薩的感受了」、「沒辦法給過（秒懂義大利人的感受）」、「要確定欸….」、「感覺喝了會烙賽（拉肚子）」。

無獨有偶，日本近年也非常瘋台灣的珍珠奶茶，同樣發揮創意開發新口味，例如水蜜桃珍珠奶茶、西瓜珍珠奶茶，還有果汁店會在西瓜汁或葡萄汁中加珍珠，讓許多台灣網友傻眼。更妙的是，餐飲品牌還推出過珍珠啤酒，甚至還有餐廳推出珍珠咖哩飯、珍珠麻婆豆腐、珍珠蛋包飯，此外還有日本餐廳把腦筋動到台灣另一項美食小籠包上，推出泡在珍珠鮮奶、芒果汁或豆漿的小籠包料理。只是圖片傳到台灣，讓許多網友崩潰說：「不要玩食物啊啊啊啊」。