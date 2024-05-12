中華郵政公司彰化縣芬園郵局孫姓郵務士執勤殉職，12日告別式後治喪車隊行經其住宅及芬園郵局最後巡禮，孫的郵局同事列隊送行。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

在4月26日執勤殉職的中華郵政公司彰化縣芬園郵局孫姓郵務士，今天公祭後治喪車隊行經其住宅及芬園郵局最後巡禮，孫的8旬老母淚流不止，要愛子安心的走，白髮人送黑髮人，讓人淚崩；孫的郵局同事列隊送行，對靈車大喊「任務結束，下班了。」

孫姓郵務士的治喪車隊進入芬園鄉市區道路後，就有不少民眾在路旁駐足目送，一對母女滿臉淚水表示，她們在工廠工作，孫姓郵務士常送信到工廠，都會跟他們聊天，彼此從不熟到熟識，就像是老鄰居、老朋友，今天專程來送孫姓郵務士最後一程。

孫姓郵務士執勤殉職，除讓許多親友及芬園鄉民震驚與不捨，最難過的就是其高齡80歲的母親，她上午含悲出席告別式，眼淚沒停過，回家後等待治喪車隊行經時，淚水一再潰堤，不斷喃喃唸著「心肝兒子」，讓旁人看了相當心酸。

孫母強忍悲痛表示，兒子因為工作之故，常早上7點多就出門，工作很辛苦。她要愛子不用擔心、煩惱她，還有2個弟弟會照顧她，「安心的走。」

孫姓郵務士的好友林子瓏指出，他是被孫姓郵務士看著長大的，希望孫姓郵務士一路好走，不用太擔心老母親，親朋好友及鄰居都會幫忙照顧的。

帶領孫姓郵務士的前輩學長林政宏表示，他帶孫姓郵務士帶了20幾年，孫對同事或收件人都很親切，工作也認真負責又熱情，且樂於助人，孫在執勤發生意外，他和全體同仁都很不捨、難過。