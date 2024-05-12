準備好面紙！媽媽戰士母親節想說的話 陸軍「催淚片」逼哭萬人(陸軍司令部提供)

今天是母親節，大多數子女都會抽空替母親過節，甚至闔家外出吃母親節大餐，但大家在享受天倫樂的同時，不知是否知道，有大批的「媽媽」，在台灣的每一個角落堅守岡位，默默的守衛著國家安全，不讓敵人越雷池一步。不但沒人替這群媽媽戰士過母親節，她們也無法回家替養育自己長大的媽媽過節慶祝，只能在遠端靠著一通電話問候。陸軍司令為此真實地拍攝下，女姓同袍們在母親節的心聲，製作短影片為所有母親致敬，影片PO出後，逼哭萬人熱淚。

這支「媽媽最真情的告白」影片，僅用短短晚幾字敘述:長大後生活變得繁忙，我們面對著職場、家庭等各種挑戰，往往讓我們忽略了最親近的人。而和媽媽間的距離，似乎變得越來越遠……。

媽媽戰士母親節在母親節的告白，逼哭萬人。(陸軍司令部提供)

這群媽媽戰士，曾擔憂自己的小孩把自己當陌生人。也自責孩子質問「為何人家都是媽媽來接下課，妳卻不行?」

但更讓他們無語的是，當被問到上次和時和媽媽出去玩?何時和媽媽一起吃飯?幾乎都讓它們沉默已久，只因為，她們大部分的時間必須執行戰備與訓練，能回家看孩子已是萬幸，更遑論要再抽出時間陪自己媽媽。

媽媽戰士母親節在母親節的告白，逼哭萬人。(陸軍司令部提供)

在影片中，如實的呈現，她們將時間付出給工作，付出給孩子，卻忘了那為一直守護自己的「她」，因此在母親節，要謝謝那些從他們還小，就教會她們奉獻實踐的媽媽，同時說一聲「母親節快樂」。