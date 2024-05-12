高雄市楠梓區從事建築工作的黃姓女子於2022年9月在一處工地，基於傷害犯意以手斧、鐵製刮板、磁磚等物攻擊吳姓男工人的頭部，吳男因此受傷。兩人互告傷害，黃女到案時一度否認有傷害吳男，還稱自己有精神疾病，橋頭地院審理後認為，黃女的說詞反覆，依犯傷害罪，處徒刑3月，可易科罰金。吳男無罪。

被打的吳男主張，當天9月23日黃女上午8時許到工地找他，他自己不想跟其對話，就請同事幫他錄影。黃女講了約20秒的話之後就離去。但黃女在當日10時許趁吳男在陽台外部面對牆壁施工時，黃女竟持手斧攻擊他的頭，令他頭破血流。

吳男受傷後衝到工地門口請工地老闆幫忙報警，吳男為避免再受攻擊，搶下黃女手上的手斧和鐵製刮板，但黃女還是一直拿地上的物品攻擊吳男。吳男隨後壓制黃女，在警方到場後，黃女才恢復正常。吳男也說，他感覺黃女在攻擊他時意識正常，還很生氣。

黃女起初否認犯行，她直到準備程序開庭時才承認有攻擊吳男，她對打人的記憶模糊，當時失去意識，且自己有精神疾病，直到吳男推她撞到牆上時，她才恢復意識。

法官審理時認為，黃女主張其失去意識，其說詞與之前的準備程序時所述相互歧異，且如果黃女罹患精神疾病，為何她對案發過程卻相當清楚，顯然她對傷害吳男有清楚意識，令人難以採信其因罹患精神疾病導致對於案發過程無意識等語。

至於黃女主張吳男傷害，法官審理後認為，檢方提出的證據不足，諭知吳男無罪。對於黃女的傷害罪，處徒刑3月，可易科罰金。可上訴。