國民黨立委徐巧芯日前公布台捷援烏計畫，遭到外交部提告洩密罪，北檢也已分他字案，將徐列為被告。對此，資深媒體人林裕豐直言，徐巧芯被起訴恐將面臨3年以下的有期徒刑，若不想被關就只剩一條路，必須承認自己是過失，但其政治生命也結束了。

林裕豐10日在政論節目《關鍵時刻》中提到，一審的北檢願意一肩攬下來，代表有十足的把握，且大家都想要在準總統賴清德面前表現一下，他強調，辦案要看時間、地點，現在逼近520，要快點拿出績效。

針對徐巧芯稱捷克期刊早公布過相關內容，林裕豐直言，在地檢署上來講的話，檢察官只看要件，認定的這個東西是不是密，要看是誰發文，「外交部說是密，它就是密。」

這起案件是3年以下有期徒刑，林裕豐斷言，徐巧芯被起訴的機率非常高，因為北檢會攬下來，就是認為起訴成功率非常高。林裕豐說徐巧芯若不想被關，現在只有一條路，就是要承認她是過失，不知道這是密件，但她的政治生命也就結束了。

「這件事非常嚴重」，林裕豐表示，北檢跟北院若對法律見解一致，交給地檢署執行官，徐巧芯就要被關了。