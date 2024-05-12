43歲港星謝霆鋒近年搖身變成型男，還大展廚藝開設自己的食品品牌。從他邁入演藝圈的青澀，到如今的成熟，唯一不變就是謝霆鋒的高顏質。而近日，網友挖出謝霆鋒早年受訪的一段影片，被記者問到他對登上「富婆最想包養排行榜」第2名有什麼感覺？他笑說滿好的，不過馬上追問第1名是誰。

近期大陸微博挖出一段謝霆鋒年輕時受訪的影片，可見他當時頭髮挑染、穿著白襯衫，當被問是否知道自己成為富婆最想包養的明星第2名？他下秒高EQ笑說：「唉呀，終於有上去了」。不過確認是第2名後，他立馬反問：「誰是第1？」記者回應是古天樂，他接著微笑竊喜低頭，若有所思的模樣讓網友笑說相當可愛。接著又被問及「輸給古天樂ok嗎」，他抬頭笑著表示「ok ok」。只是「到底多少錢才可以包養謝霆鋒」，他表示：「開玩笑啦，再說吧！」。

對於這樣的反應，網友看了笑稱，「謝霆鋒：那沒事了 那不丟人」、「一遇楊過誤終身可不是白說的」、「雖然支持霆鋒，但白古(古天樂)天下無敵」。原來古天樂在1995年出演港劇《神鵰俠侶》中的楊過，當時他皮膚白皙，模樣俊帥青澀，也難怪能打敗謝霆鋒成為富婆心中的No.1。

謝霆鋒早年走斯文清秀路線。（圖／中時資料照）