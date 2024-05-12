新北市三重區昨天（11日）晚間驚傳祖孫三代的滅門血案！69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子被發現時，屍體都已嚴重腐臭發黑生蛆，推斷死亡時間1周以上。據悉，涉有重嫌的二女兒的張姓女婿疑似欠債，將帳戶賣給詐騙集團，目前是警示帳戶狀態。

初步了解，24歲的張男是詐欺通緝犯，還將自己的存簿賣給詐騙集團當人頭帳戶，大女兒也透露，母親劉女曾借40萬元給張男，還接到銀行催繳電話，懷疑張男在外負債已走投無路。

大女兒表示最後一次與劉母通電話是在4月23日，5月4日與張男通話時，張男表示媽媽在幫小孩洗澡、手機壞掉，詭異的是，5日起母親不接電話，卻仍陸續傳訊稱手機故障。

經過1周後，大女兒驚覺不對勁，於11日下午5時許請鎖匠到母親家開門，卻發現房門反鎖，鎖匠一開門就聞到濃濃屍臭味因此報案，警方發現門窗緊閉，沒有打鬥痕跡，現場是兩房一廳，屋內堆滿吃過的免洗紙碗，命案臥室內，30歲二女兒陳女在中間被灰色棉被蓋住頭、3歲孫子在二女兒右側被黃色小棉被蓋住、69歲劉姓阿嬤則被粉色棉被蓋住，現場找到一支上鎖的手機，死因由檢方12日相驗釐清。

據了解，劉母無業在家，二女兒則早出晚歸，與張男在2022年7月間結為夫妻，1年多前租屋在此，經監視器發現張男5月6日中午獨自搭乘由36歲鄭姓女子駕駛的白牌計程車離開租屋處，離開時有攜帶隨身行李，目前查無出境紀錄，警方正全力追查到案，釐清案情。

此外，警方在調閱監視器發現一位23歲林姓關係人，11日晚間已到案說明，林男表示，公司通知他在5月5日中午到案發地協助清洗魚缸，林男表示入屋只有見到張男，屋內有異味但以為是魚缸內死魚造成，並未多想。