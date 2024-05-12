Jayson Tatum with a RIDICULOUS fadeaway from behind the basket 😱



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東區頭號種子「綠衫軍」塞爾提克12日靠著「雙探花」塔圖、傑倫布朗攜手轟下61分的凶猛火力，最後以106比93力挫地主騎士，在東區準決賽重新搶回2勝1敗領先優勢，且把失去的主場優勢重新拿回，塔圖今天貢獻33分、13籃板及6助攻，傑倫布朗也拿28分、9籃板及3助攻。

首節就看塔圖跟米契爾上演互飆秀，但到第二節，傑倫布朗與哈勒戴投入凶猛火力，幫助塞爾提克擴大領先到10分，打完上半場，塞爾提克57比48領先，塔圖半場18分、7籃板，哈勒戴也有15分，傑倫布朗13分，米契爾半場投進6顆三分球、包辦23分。

沒想到第三節一開始，上半場只拿1分的懷特，竟然接連投進兩顆三分球，帶起塞爾提克一波14比0凶猛攻勢，轉眼取得71比48大幅領先，但騎士馬上回應9比0小高潮追上，甚至末節開始又是6比0攻勢，騎士追成75比84的個位數差距。

接著騎士最多就是追到8分差距，因為塔圖、傑倫布朗輪流投進高難度進球，幫助塞爾提克最後兩分鐘仍保15分領先，儘管利佛特最後1分51秒放進兩分，但打到最後1分19秒，騎士球迷已經開始離場，因為他們很清楚騎士已經不可能扭轉局面了。