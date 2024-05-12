蟑螂是常見的害蟲，一名女子和同事利用水煙消毒工作環境，結果逼出至少30隻又大又肥的蟑螂，畫面讓她起雞皮疙瘩，將其PO上網後，一票網友看了直作嘔，紛紛表示水煙真的很有效，所有蚊蟲都能一網打盡，但缺點就是使用過後，必須要擦拭環境，同時要把蟑螂屍體用火焚燒，才能確保不會再度復活。

原PO昨（11）日於《Threads》指出，水煙的威力就是把蟑螂整個家族都叫出來，她見同事用掃把和畚箕掃蟑螂屍體，只見每隻都又肥又大，目測至少有30隻，數量佔滿1／3個畚箕，同事接著將所有蟑螂丟入馬桶、沖水處理，讓她雞皮疙瘩掉滿地，直呼快瘋掉。

貼文曝光，網友表示，水煙清除蚊蟲真的很有效，所有蚊蟲都能徹底消滅，但缺點就是使用過後家中的家具等環境，都要消毒一次。

另有不少人建議原PO，用水煙消毒過後，千萬不要沖馬桶，因蟑螂可能還沒有死透，碰到水再度復活的機率很高，加上化糞池的環境很適合蟑螂生存，建議下次要丟到金爐桶燒掉，「這還要用火燒吧！之前水煙用完丟垃圾袋，隔天發現全部復活。」