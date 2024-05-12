基隆市警局第三分局一名警員，因涉嫌透過交友軟體，約出 １４歲少男進行「援交」，直到少男與同儕分享「戰果」，意外讓整起事件曝光。基隆市警局獲報後，昨（11日）晚間扣提該名葉姓員警到案，詢後依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》移送基隆地檢署偵辦，另外也將進行行政處分。

據了解，葉姓警員5月初透過同志交友軟體約出少男進行「援交」，葉員將14歲的少男約出後，載他到住處要求口交，事畢後，葉員支付少男新台幣2000元的費用。原以為此事神不知、鬼不覺，執料，少男竟向同班同學炫耀，讓此一事件意外曝光。

案件曝光後，新北市政府社會局立即接手處理，並於9日將將案件轉往基隆市警察局，市警局獲報後，局長翁群能大為震怒，認為警員涉及與少年從事性交易一事事態嚴重，便立即要求基隆市警局婦幼隊報請基隆地檢署指揮偵辦，避免還有其他少年受害；當日下午婦幼隊便持搜索票及拘票拘提葉員到案。

據悉，葉員今年27歲，是調派支援基隆市警局的警員，在警方詢問時透露，他是第一次在同志網路聊天室約少男從事性交易，但警方查驗他手機的通訊紀錄，卻發現葉員還涉嫌邀約其他少男，懷疑其從事相關性交易不只一次。

警方詢後，將葉員依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》移送基隆地檢署偵辦，今天（12日）上午開會研擬針對葉員的行政處分。

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