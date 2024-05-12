知名魔術師劉謙過去憑藉精采演出爆紅後，將事業重心轉往大陸發展，更多次登上春晚舞台。而今年是他時隔5年再登春晚，卻因主持人尼格買提未按照劉謙指示插牌，導致魔術出包，更傳出劉謙下台後含淚離去。對此，他近期接受專訪首度談及此事，態度相當坦然的說，「本來就不可能每一個人都成功」。

劉謙日前接受《名人面對面》專訪，被問及因主持人尼買提的卡沒對上，導致魔術失敗一事，他泰然回應：「他可能弄錯了，完全不會覺得不完美，本來就不可能每一個人成功，總會有人做錯的」。更透露，自己在北戴河60專場時，中間也經歷過無數次失敗，像是要將人變不見，結果人還在。劉謙直言，就如同歌手不可能一輩子都不走音，同理魔術師也一樣，畢竟人不是機器，不可能做到次次完美「總會有人做錯的」。

劉謙時隔5年再登春晚，當晚卻因主持人尼格買提未按照劉謙指示插牌，導致魔術出包。（圖／擷取自微博）

然而，他也表示，自己現在的心境已經有很大的轉變，若換作是以前的自己，在春晚上魔術失敗受到的打擊一定非常大，但現在失敗就大方承認「就是做一些我覺得不錯的表演，然後大家喜不喜歡我也控制不了，如果失敗了就哈哈哈承認唄，就這樣」。

事實上，今年春晚演出結束後，出包的主持人尼格買提在節目上曾透露，當時有一半的牌是藏在他褲子口袋裡，但拿出牌的一瞬間他卻發現沒對上。當時他心想，數字沒對上，但撲克牌外面的花色總能對上吧，怎料「外面也沒對上」，讓他趕緊將牌重疊在一起，最後偷偷把牌藏起來。而他也在節目中90度鞠躬道歉，「對不起劉謙老師」。