拆除占用後將設計人行步道。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

拆除違規占用未開闢綠地房舍。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

後續廊帶空間模擬。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

綠九公園廊帶占用。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

營盤溪串接計畫。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹區營盤溪畔綠廊占用拆除。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

營盤溪位於桃園蘆竹區瓦窯里，鄰近高鐵橋下，貫穿蘆竹工業區與桃林鐵路，過去因民眾占用綠地和河岸腹地形成斷點，桃園市都發局推動營盤溪綠廊串接工程，本周鐵腕拆除六福宮旁5棟違建，後續將施作自行車道，預計10月就能串聯桃林鐵路，打造以六福宮綠九公園為起點的綠色廊帶。

營盤溪綠廊工程，東起六福宮旁的綠九公園，往西利用營盤溪沿岸，經高鐵橋下串連桃林鐵路後接至榮安路，全長約1.03公里，環境綠美化面積約3公頃，工程經費約5000萬，10月完工後將增加景觀平台、自行車道、人行步道和民眾休憩點。

都發局指出，營盤溪綠廊工程因長興路、桃林鐵路及南山路區隔，由東向西分別為「綠九公園-長興路」段、「長興路-桃林鐵路」段、「桃林鐵路-南山路」段和「南山路-榮安路」段等4區段。

都發局表示，綠九公園六福宮旁未開闢的綠地、河岸腹地，民眾遭長期占用，建築管理處本周完成代拆六福宮旁5棟違建，拆除後將改善六福路151巷不良路型，擴大公園的休憩空間，並將電力、電信、電桿等地下化，增設景觀休憩橋串連南北河岸，提昇河岸景觀。

都發局進一步指出，由長興路續往西行接入桃林鐵路，臨桃林鐵路入口處，利用現況大樹設計1座綠丘，民眾可登高望遠，席地放空；桃林鐵路往南山路則增加自行車騎乘休憩綠地；而最西端，從南山路到榮安路段保留大量原有地景生態，讓民眾可近距離觀察自然生態。

都發局也補充，榮安路再往西約300公尺就是南崁溪自行車道，目前因私人土地及百米河寬暫時無法直接串連，短期可先經榮安路和長安路的側車道銜接，長期預估徵收費用約1000萬元、徵收期約2年，另跨橋長度約130公尺、造價約7000萬元，共計約8000萬元，市府將整體考量地區自行車道系統路網及跨橋銜接效益，進一步規畫適當串連南崁溪自行車道路線，提供民眾更加完善的休閒與通勤綠色運具路徑。