1949-50球季丹佛金塊（左）、1976-77球季丹佛金塊（右）的隊徽（SportsLogos.Net）

丹佛金塊在2020年的季後賽對戰爵士，黃蜂隊白人主播佛克（John Focke）在網路稱讚兩隊的表現，不慎把Nuggets（金塊）誤寫成Niggers（尼哥），佛克遭到黃蜂隊解雇。英文鍵盤的U和I、R和T就在隔壁，用手機按錯也是有可能的，通常大家會以城市名「丹佛」來稱呼金塊。

1949-50球季是NBA聯盟首個球季，來自業餘籃球界的勁旅「丹佛金塊」由二戰的退伍士兵達丹（Jimmy Darden）擔任球員兼教練領軍，隊徽是一位手持十字鎬與金塊的礦工，象徵科羅拉多州在19世紀的礦業成就。然而達丹的球隊吞下悲慘的開季15連敗，最終11勝51敗。該季結束後「丹佛金塊」就退出NBA了，此後丹佛一直等到1960年才有職業球隊加入（NFL丹佛野馬隊）。

1976-77球季，NBA成功吸收ABA，當時在ABA比賽的「丹佛火箭」在加入NBA之前被迫改名，因為火箭隊已經被人用掉了（聖地牙哥火箭隊，後來遷居為休士頓火箭隊）。一部分也是為了紀念早年那支短命的金塊，「丹佛火箭」更名為「丹佛金塊」，隊徽也從火箭改成手持十字鎬的紅鬍子礦工，因此重生的金塊與首季的金塊是兩支不同球隊。

金塊隊多次修改隊徽，長時間使用高原為主題而淡化礦工背景，等到2018-19球季，熟悉的十字鎬又回來了，2023年他們就戴著兩支十字鎬交叉的隊徽摘下隊史首座總冠軍。

高原主題時期的金塊隊徽（SportsLogos.Net）