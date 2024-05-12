高雄市農業局呼籲農民加裝電圍網（見圖），減少猴害。平日也請民眾避免餵食獼猴。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）

台灣獼猴在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益一直是農民的痛。高雄市農業局持續鼓勵農民加裝「電圍網」，有效防止猴害，如今補助額度已經提高到23萬元，農民只需負擔約4分之1。

為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、噪音、加高圍籬等措施，但效果對具學習能力的獼猴有限。目前防止獼猴及其他野生動物危害，以架設「電圍網」為最有效防治方式，高市府農業局輔導補助農民架設電圍網，至去年已累計補助48案場，架設後猴害農損已不到原先1成。

農業局12日說，今年補助額度提高，已由原本補助12萬元，提高到23萬元，農民只需負擔約4分之1，有意願的農民可向區公所申請後，轉農業局審核。依規定裝設的電圍網，不會造成傷亡，只會造成疼痛，且用電便宜，即使用車用蓄電池替代電源供應，也能使用數周，原理相似電蚊拍。

農業局呼籲，只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培之農戶，農地達 0.2 公頃以上且為合法使用者，可就近向鄰近公所提出申請。