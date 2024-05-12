在大陸「兩強兩嚴」（強本強基、嚴監嚴管）的監管背景下，券商罰單數量呈現成長趨勢。今年以來，大陸監管部門累計對證券業者開出超過200多張罰單。其中在本月10日，各地單日就開出9張罰單，涉及6家券商的資管、投行、經紀三大業務。分析稱，監管趨嚴將驅動行業格局變遷。

據21世紀經濟報導，5月10日，又一批券商罰單落地，北京證監局、浙江證監局、廣東證監局、安徽證監局和陝西證監局共披露9張罰單。處罰主體涉及6家券商及11位相關責任人。

據了解，9張罰單的違規內容主要集中在券商資管、投行和經紀等三大業務。其中，5張為資管罰單，3張為投行罰單，1張經紀業務類罰單。

據不完全統計，2024年以來，大陸監管部門累計針對券商發出70張以上處罰通知，針對證券從業者開出的罰單超過200多張。這些券商罰單中，主要包括警示函和責令改正，其餘則為立案調查、暫停業務等。

「監管趨嚴將驅動行業格局變遷」，東吳證券分析師胡翔認為，當前監管部門定調「兩強兩嚴」工作重點，預計後續消除監管死角、校正行業機構定位、凸顯行業機構功能性將成為監管層的階段性工作重點。

5月10日，大陸證監會修訂發布《關於加強上市證券公司監管的規定》，新規自發布之日起實施。證監會表示，本次修訂突出目標導向和問題導向，明確要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場、更先進的發展理念、更嚴格的合規風控和更加規範、透明的資訊披露，努力回歸本源、做優做強。