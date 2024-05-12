準總統賴清德520就任，外界高度關注賴清德就職演說內容。國民黨立委王鴻薇直言，賴清德的就職演說分兩大方向，一個是團結國內力量，另一個是維持兩岸和平現狀，這樣的原則基本上是正確的，但是一定要說到做到，而不應該說一套做一套，並盼賴政府就任後能夠在兩岸觀光有善意的回應。

王鴻薇指出，可以看到民進黨的黨鞭柯建銘在立法院，對在野黨立委「無差別攻擊」，不管是資深的、資淺的，甚至為攻擊而口不擇言，說「花蓮的震災是老天有眼」還被迫道歉；另外有些閣員，如留任的國安會秘書長的外交部長吳釗燮，他在立法院答詢時還對在野黨立委不停咆哮說「去告我藐視國會啊」，還去控告現任的立委，這樣的做法難道是要團結國內的力量嗎？

對於兩岸關係，王鴻薇強調，國民黨希望能夠爭取中國大陸觀光客來台灣，而國民黨現在已經開闢了一個讓福建省4、5000萬的居民可以到台灣旅遊，只要能夠開通平潭到台灣的客運直航，但是到目前為止，蔡政府遲遲不願意去做。

王鴻薇認為，若未來的賴政府就任後，能夠在兩岸觀光方面遞出橄欖枝、也有善意的回應，就可以嘉惠台灣，從南到北的觀光服務產業，何樂而不為？因此賴清德的就職演說方向是正確的，但一定要說到做到，絕對不要再說一套做一套。