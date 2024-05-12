屏東縣是農業大縣，蔬果盛產時易成為宵小覬覦目標，潮州警分局為防制農產品竊盜造成農民血本無歸，啟動護農專案，除加強巡邏，並結合民力資源共同防制犯罪，也提醒民眾如發現有可疑人、事時應立即通報警方到場，以即時遏阻犯罪發生。

潮州分局表示，屏東縣氣候溫和，屬亞熱帶氣候，具有得天獨厚的地理環境，四季皆盛產各種農特產品，如香蕉、檳榔、蓮霧、芒果、木瓜、鳳梨、檸檬等，屏東縣農產品以每年4月至8月為盛產時期，因此在高價時期，易成宵小覬覦目標，警方攜手護農，全力防制農產品竊盜。

潮州警分局啟動護農專案，加強巡邏。（潮州警分局提供／羅琦文屏東傳真）

潮州分局指出，護農專案有4項措施：

一、警民聯合，結合社區巡守隊及義警、民防等民力，因地制宜編排勤務時段配合警力在夜間加強巡邏，並至轄區內果園、魚蝦池加強巡視，自主防護轄區治安。

二、建立通報網，成立轄區護農LINE群組通報網，將相關防竊訊息透過LINE傳遞給農民及地方人士，針對防竊提高警覺。

三、宣導防竊作為，轄區各派出所均選任警員擔任「治安風水師」一職，向民眾宣導正確防竊觀念，可在自家重要出入口加裝監視器、加強照明設備或飼養警衛犬等，以遏止竊案發生。

四、治安顧慮人口查訪，針對轄區曾犯毒品及竊盜等案之治安顧慮人口列冊建檔，對於有再犯之虞者，嚴密掌握其動向及交往情資，列為查緝重點。

潮州分局表示，為確保農民們辛勞投入心血能夠順利收成，警方將持續啟動「護農專案」措施，並結合民力資源共同防制犯罪，不讓農民的辛勞付諸流水。也提醒民眾如發現有可疑人、事時應立即通報警方到場，以即時遏阻犯罪發生。