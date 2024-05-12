「共室Hair Café」團隊以美髮結合咖啡甜點，將所有具備共識、共嗜的人齊聚一堂、一起共事。（共室Hair Café提供／洪浩軒高雄傳真）

一年一度母親節到來，為了慰勞母親辛勞，高市府青年局特別推薦2間由女性創業的美容美髮事業，分別是「共室Hair Café」和「藇（音同序）美學」，2間青創美業都有良好口碑，憑實力讓媽咪美麗升級，在這個特別的節日裡，她們也希望身兼母職的女性別忘記好好疼愛自己。

「共室Co-space Hair Café」位在苓雅區青年一路上，由4名美髮設計師及1名品牌行銷專員共同經營，是間將美髮結合咖啡、甜點的複合式沙龍。雖然該店以美髮起家卻不侷限於此，因為經營者們喜歡品味生活，於是將手沖咖啡及手作甜點的愛好融入工作。消費者在等待頭髮燙染之餘，還可搭著愜意下午茶閒話家常，是閨密和母女一起變美、增進感情的好地方。

共室經營團隊表示，開業不久便逢疫情，青年局的青創補助宛如及時雨，幫助年輕人實踐理想。共室一路走來秉持著「在小小角落，做好小小事情」的初衷，累積了許多客戶，現在特別於母親節推出優惠活動，期間消費滿千折200元、滿2000折400元，以此類推。鼓勵大家帶著媽媽、奶奶來店喝咖啡、做頭髮，用孩子的心意和設計師的手藝，一起讓母親們綻放美麗光芒。

另間女性青創美業「藇美學She's beauty studio」隱身在三民區明賢街上，工作室空間溫暖舒適，是google map五星零負評好店，服務項目包括粉刺清潔、肌膚管理、紓壓撥筋等。負責人邱麗如有扎實的美容從業經驗，也專研皮膚生理學科知識，希望教會客人正確的肌膚保養觀念，建立對外在的自信，進而帶動心理的美好。

邱麗如表示，當了媽媽後，再走出家庭創業，除了要面對家庭和工作之間如何取得平衡外，最大的困難點在於資金來源，她的身分在資金籌措上相對弱勢，因此非常感謝青年局的青創補助及利息補貼，減緩中年婦女創業的困境。

高市府青年局長張以理表示，高雄美業主題多元並有扎實的專業技術，有創意也有實力，適合在母親節期間陪媽媽一起體驗、慰勞母親的辛勞，青年局也將持續推動創業輔導政策，為女性創業家及客群提供更舒適的消費環境。