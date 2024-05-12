「最美小龍女」李若彤儘管已經57歲，但外型保養得宜，更因為健身有「川字腹肌」。最近她和一個藝術團體合作，找來年齡相仿的婦女一同穿上旗袍，在蘇州各處留下美麗倩影。只不過照片一出，網友笑說李若彤看起來實在太年輕，「好像一群媽媽跟女兒在一起」。

李若彤本月10日曬出自己的旗袍照片，寫下：「大美蘇州、優雅的蘇州彤(同)齡人，期待在迷人的蘇州與更多迷人的彤(同)齡人相遇」。照片中她穿著黑色無袖露背旗袍，其他女子則穿上淡紫色7分袖。雖然藝術團體的成員們氣質優雅，韻味十足，卻抵不住李若彤太過逆天凍齡，在一群人中特別顯眼。引來網友讚：「原來時光真的可以留住」、「神仙姐姐狀態非常好」。

57歲的李若彤，體重長年維持在46公斤左右。她每天做運動也特別注意飲食，不但手臂肌肉強勁，腹部更有川字肌，將自己保持在最佳狀態。至於感情方面，她曾在自傳書中承認差點嫁進豪門，但在那段關係中總是扮演委曲求全的角色。分開後李若彤花了4、5年療傷，之後被問到婚姻，她總表示是沒在對的時間遇到對的人，不結婚也很好，「總比找錯了強」。