以色列軍隊昨（11）日下令加薩居民撤離拉法（Rafah）中部，專家分析，這預示以軍最快今（12）日就會攻進拉法中部，甚至可能進一步全面進攻整個拉法市。另外美國總統拜登昨日表示，若哈瑪斯釋放所有人質，加薩走廊「明天就能停火」。

目前以色列軍隊正在拉法東部追緝哈瑪斯分子，英國《衛報》（The Guardian）報導，以色列國防軍（IDF）昨日透過傳單、社群平台訊息，下令加薩居民撤離拉法中部，分析師認為，這代表以軍最早會在今日攻進拉法中部，而且有可能進一步進攻整座拉法市。

報導指出，周六有超過10萬巴勒斯坦人逃離拉法，拉法對外道路上擠滿逃難的巴勒斯坦居民，他們坐在明顯超載的皮卡車、破舊轎車、小馬車、手推車上。根據當地聯合國官員統計，至今一共有超過28萬人逃離拉法，當中約半數是在過去24小時撤離。

以軍在拉法的攻勢加劇，拉法居民急忙逃難。

另外據美國有線電視新聞網（CNN）、《以色列時報》（The Times Of Israel）報導，拜登昨日在西雅圖一場募款活動上稱，「如果哈瑪斯釋放所有人質，加薩明天就能停火」。

他稱：「以色列說這取決於哈瑪斯，如果他們想這麼做，我們明天就能結束，明天開始停火。」

以色列與哈瑪斯的談判代表上周離開埃及開羅，雙方未達成任何協議。哈瑪斯指控以色列拒絕中間人提議的停火計畫，導致人質談判回到原點，同時也砲轟以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）阻礙停火談判，以談判來掩護進攻拉法。

另一方面，即便哈瑪斯釋放所有人質，以色列仍持續拒絕加薩永久停火，除非哈瑪斯被徹底擊潰。