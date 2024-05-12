恆春社福中心與志工為獨居長者整理居家。（恆春社福中心提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府社會處恆春社會福利服務中心結合在地社區單位，一同為獨居長者打掃整理髒亂的家園，青少年志工從一開始不太想去掃掃別人的家，到後來開心能參與活動，學習付出與感恩。

恆春社福中心表示，在服務過程中發現許多獨居長者因身體功能退化，無法自行整理居家環境，進而導致生活環境雜亂，動線不良而難以安全行走，影響居住者的身心健康，為了改善這些長者的生活品質，11日與恆春活泉愛鄰協會小衛星單位合作，針對恆春鎮上的一名獨居長者旺伯（化名）提供居家清掃，改善居住環境。

這次一起參與行動的社區單位的爸媽帶著青少志工和兒童志工，一起加入清掃行動，總計參與人次有8名大人、3名青少年及7名兒童。參與這次活動的一名兒童說，原本不太想要去打掃別人的家，但當他看到旺伯走路不穩的時候，很擔心旺伯會跌倒，就立刻戴起手套幫忙清理，最後看著清理前後的比較圖，很開心自己有參與這次活動，希望旺伯未來都能夠安好。

恆春社福中心表示，一直以來致力於為恆春地區的居民，提供全方位的社會福利服務，每年都會舉辦各種活動，包括社區方案活動和志工服務，以及定期的獨居長者居家清掃活動，同時，也辦理多樣化的館室活動，提供社區居民更多元的服務與支持。