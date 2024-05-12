中天綜合台《小明星大跟班》明（13）日晚間10點播出「該來的躲不掉？第一次見家長的各種糗事」主題。曾治豪第一次到老婆Meggy家作客就狀況百出：「不知道要聊什麼，她媽媽就把電視打開，結果剛好轉到我去上配對單元，那個畫面是我用嘴巴叼著按摩棒，去按女藝人的大腿內側。」透露岳母當時瞬間變臉：「她媽媽就說『你是要結婚的人，形象要注意一點，如果被鄰居看到，我是要怎麼做人』？」

曾治豪尷尬說，更糗的狀況還在後頭：「上完廁所發現沒辦法沖，我要開門去拿水桶，結果他們全家站在門口說『我們要提醒你，馬桶壞了』，然後我岳母很熱情要處理，我說『真的不行，妳不要進來』，她就說『這我家，我用』！

賀一航(左)與兒子曾治豪2013年一同上節目。(圖/中時資料照)

Meggy坦言曾猶豫要不要嫁給曾治豪：「我本來不知道他是誰，去Google後，就覺得他是渣男，所以跟他談到未來時，就有點退卻，但賀大哥一直推薦說『我兒子很善良，妳不要去看那些報導』。」吳宗憲一聽很訝異，Meggy便透露：「我從小就有特殊體質，我們登記的時候，他又再問了一次『我都看不到爸爸，妳可以告訴我，祂現在在哪裡嗎』？」當曾治豪聽到「沙灘」2個字，眼眶立馬泛紅：「我爸跟她講『我們去過檳城《玩很大》，他很懷念那個沙灘』，這我沒跟她講過，而且那是我跟我爸第一次一起出國。」

Sandy聽了雖然覺得感動，但還是有點不可置信：「我沒想到見家長是這種特殊見法，我就只說『阿姨好、叔叔好』，然後他爸媽很幽默，第一句就說『不像（吳宗憲），還好！』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。