「F.I.R.飛兒樂團」前團員阿沁（黃漢青）的老婆花花（李汶靜），3月時因吸食與持有大麻被捕，事後也出面鞠躬道歉。如今母親節她更新動態，同時宣布一項重大決定。

花花在社群感性發文，今年是她第十個母親節「每個女人都從有了孩子才開始學習當媽媽。陪伴孩子成長的過程中，同時自己也在其中學習成長。沒有所謂完美的媽媽，每個媽媽對孩子來說就是最好的媽媽」。

花花不時會在社群上分享一家四的合照。（圖／花花IG）

此外，她也表示因為女兒們都長大了，未來將會有自己的社交圈，所以「我們決定未來讓她們封臉，保護隱私。若她們以後自己想經營社群媒體，到時候我可能就可以退休，帳號直接交接給她們（笑）」最後表示，發完今年全家福及日本旅遊照片後，女兒們就要正式「封臉」了。

對此，網友們也獻上祝福並認同她的決定，「祝福她們未來一切順利」、「祝福花花母親節快樂，一家永遠幸福」、「祝她們無論未來順利，無論是否有進入演藝圈」、「祝福美麗的花花，母親節快樂」。

花花表示，因女兒們長大後將會有自己的社交圈，所以決定未來讓她們封臉，保護她們的隱私。（圖／擷取自花花臉書）

事實上，花花在因為吸食且持有大麻被捕後，因壓力過大就醫，而原就有厭食症的她，體重一度暴瘦至31公斤，讓外界十分擔心，但她也積極治療並調適心態，終於在近期漸漸恢復，讓粉絲放心不少。

花花因罹患厭食症，體重曾暴瘦至31公斤。（圖／花花IG）

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