道奇12日在客場以5比0完封勁敵教士，大谷翔平3打數沒有安打，有1次四壞保送，他第9局打擊時被換代打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後解釋是「背部緊繃」。羅伯茲說他的擔憂程度是「最低」，會再觀察大谷明天早晨的狀況，預計給他休兵1場。大谷先前也休息過1場，目前打擊率0.352、攻擊指數1.090皆是國聯之冠，還有11支全壘打暫居第2，勇士歐蘇納（MarcellOzuna）以12轟領先。

教士敲出6支安打其實比道奇還多，不過道奇先發左投派克斯頓（James Paxton）以及3位牛棚投手都沒有四壞保送，教士投手卻有6次四壞保送。道奇弗里曼（Freddie Freeman）首局陽春炮先馳得點。

第6局上，大谷四壞保送上壘，教士中繼投手莫雷漢（Adrian Morejon）接連暴投、投手犯規、四壞保送弄成滿壘，教士緊急再換桑托斯（Enyel De Los Santos）登板，結果被T.賀南德茲（Teoscar Hernández）轟成滿貫全壘打！道奇派克斯頓收下勝投，開季5勝0敗。