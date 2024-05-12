中國人民銀行11日發佈消息表示，在與生態環境部、國家金融監管總局、大陸證監會等單位聯合召開的綠色金融服務美麗中國建設工作座談會中強調，各金融機構要切實提高綠色金融投向精準度，提升資訊揭露和碳核算水準，並防範像是「洗綠」、「漂綠」與假轉型等情形，確保持續加大對節能降碳、環保領域的金融支持，也保證對煤電等高碳行業低碳轉型的合理支撐。

實際上，業內人士也曾表示過，綠色貸款產品同質化嚴重、與綠色產業和「轉綠」產業的實際融資需求存在較大資金缺口，還有企業資訊披露不充分，銀行難以獲得企業「綠色成色」的準確資訊，讓「漂綠」、「洗綠」現象存在。這些問題的解決需要多方共同發力，推動綠色信貸走實走深，真正凸顯綠色發展底色。

據中新社報導，該會議指出，要推動環境要素市場建設，分階段逐步擴大大陸碳市場行業覆蓋範圍，完善全國溫室氣體自願減排交易市場。利用好生態環境有關機構和單位的專業性優勢，強化在碳核算、第三方廠商評估認證等方面的技術支持。

同時還要發揮金融機構、金融基礎設施等的積極作用，進一步助力碳市場建設。加強政銀企三方融資對接，建立服務美麗中國建設重點專案聯合推介機制。

因此，會議強調，各金融機構要在整體戰略中充分考慮對經濟社會綠色轉型的適應性，將氣候風險納入整體風險管理體系，更好適應和支持經濟社會轉型發展需要。圍繞綠色金融完善組織建設，強化考核激勵，提高金融服務專業化水準。

此外，要強化綠色金融產品和服務力道，拓寬專案還款及擔保方式，探索環境權益抵質押貸款、環境效益掛鉤貸款、綠色信貸資產證券化等創新產品。既要持續加大對節能降碳、生態環保等領域的金融支持，也要保證對煤電等高碳行業低碳轉型的合理支撐。