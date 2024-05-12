攻堅畫面曝光！殺一家三口後躲台中日租套房 女婿睡夢中狼狽遭逮(劉詠韻翻攝)

新北市三重區昨(11日)發生一家祖孫三代3屍命案，涉案的張姓二女婿，犯案後逃往台中躲藏，並藏匿在西屯區水湳一處日租套房內，專案小組掌握行蹤後，出動十餘名刑警漏夜南下，全副武裝埋伏，上午持拘票進行攻堅順利將張男逮捕，落網畫面也曝光。

根據畫面，警方埋伏在日租套房外，確認張男在屋內毫無動靜，疑似仍在睡夢中，於是立即破門而入，將還在床上呼呼大睡的張姓男子當場壓制，當時張嫌還一臉茫然，事後坦承犯案。

根據調查，與三名死者同住的二女婿張姓男子，案發後在5月6日匆匆搭一輛白牌計程車離開。警方查出，張男在板橋車站下車，疑似逃往中南部，警方根據科技偵辦，掌握張男已逃到台中，於是出動人馬南下追緝，上午在台中水湳一處日租套房內將張男逮捕，目前正押回三重分局偵訊。

台中市警方證實此事指出，新北市警方持拘票到順平路某日租套房拘提到犯嫌，但未會同台中警方查辦，相關案情需等新北市警方說明。