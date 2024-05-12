國立陽明交通大學校長林奇宏（左）感恩證嚴法師行誼及其倡導人心淨化、尊重生命的具體貢獻。（王志偉攝）

國立陽明交通大學今天頒發名譽哲學暨醫學雙博士學位給慈濟創辦人證嚴法師。（王志偉攝）

國立陽明交通大學今天頒發名譽哲學暨醫學雙博士學位給慈濟創辦人證嚴法師，表達證嚴法師行誼及其倡導人心淨化、尊重生命的具體貢獻成就；對於獲頒名譽學位，證嚴法師把這份殊榮感謝4大志業同仁與全球慈濟人，也勉勵人人把握生命的價值，為人群付出。

國立陽明交通大學校長林奇宏頒發名譽博士學位證書給證嚴法師，由陽明交通大學人文與社科院王文基院長宣讀學位證書；林奇宏在表彰辭指出，證嚴法師以具體行動詮釋慈悲利他精神，畢生信受奉行印順導師給予的6字箴言—「為佛教、為眾生」，其成就裨益於人類福祉，展現佛教核心理念與普世價值，也提升了人類的精神文明，足以作為該校師生學習典範。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出，證嚴法師不僅是宗教家、慈善家、教育家、發明家，更是一個實踐家，以佛法生活化、菩薩人間化的思維推動佛教的當代法門，印證佛教的慈悲利他注入各領域，在慈濟四大志業推動與落實理念，遍及全球五大洲。

慈濟醫療法人執行長林俊龍指出，醫學有兩個面向，一個是科技、一個是人文，證嚴法師成立慈濟時，發現在貧困背後經常是疾病，於是於1972年在花蓮市仁愛街成立義診所，為了解決花東的醫療不足問題，成立花蓮慈濟醫院，秉持以人為本、尊重生命的理念，以「守護生命、守護健康、守護愛」為使命。

證嚴法師指出，慈濟將邁向60年，一路走來，感恩與愛的能量一點一滴不斷累積，一分一秒不斷會合，時間、空間會合在人與人之間，人與人的愛，這就是人人本具有的清淨無私的大愛。人間需要教育，教育是人間的希望，除了學校的教育、社會更需要人人有共同的方向，把愛心會同，走入人間。

證嚴法師說慈善要更積極、普及國際，醫療要更守護生命、守護愛。教育是希望，不要忘記要愛天下之愛。證嚴法師勉勵人人把握生命的價值，為人群付出。證嚴法師歷年獲多所大學頒名譽學位，並且是美國《TIME》時代雜誌2011年世界百大影響人物。