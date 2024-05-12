攻堅畫面曝光！殺一家三口後躲台中日租套房 女婿睡夢中狼狽遭逮(劉詠韻翻攝)

新北市三重區11日晚間驚傳祖孫三代的滅門血案！69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子被發現時，屍體都已嚴重腐臭發黑生蛆，推斷死亡時間1周以上。據悉，涉有重嫌的二女兒女婿24歲張姓男子12日早上在台中落網，現正由三重警分局幹員帶回台北。

三重祖孫三口滅門案，女婿逃亡不忘帶著博美愛犬「糯米」。(張鎧乙翻攝)

三重警分局表示，11日晚間獲報後循線追至台中市，會同台中市警局查辦，12日早上11時許持拘票到西屯區順平路張男所租的套房，將張男在床上拘提到案。此外，警方發現張男5月6日帶著一隻黃色的博美犬「糯米」離開三重住處，也在台中租屋處找到。