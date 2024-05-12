好市多提供員工高起薪及穩定的加薪制度，又被稱為鐵飯碗，一名男子發現好市多的起薪是42000元，比本土超市高，還有穩定的調薪制度，好奇為何好市多的薪水這麼高？網友表示，好市多是美商公司，薪資福利當然會優於台灣企業，但要應徵成為好市多正職員工沒有這麼容易，很多人都是從臨時工開始做起，再轉為兼職，若有正職離職，才有機會轉正。

原PO今（12）日於PTT八卦版指出，好市多員工起薪42000元，會固定調整薪資，穩定做幾年月薪可達5～6萬，相較台灣本土超市工作內容差不多，但起薪卻只有32000元，好奇為何好市多的薪水特別高？

網友說，好市多是美商公司，薪資福利當然會優於台灣企業，但好市多的貨量及人流較多，工作不輕鬆，其中一名網友說，好市多所有員工都是從臨時工開始做起，3個月後公司會公告有無兼職職缺，經過競爭後會從臨時工變為兼職，至於要再轉為正職，需等正職人員離職，才有機會轉正，若沒有人離職，就不會開正職缺，加上流動率低，因此要轉正沒那麼容易。

另也有知情人分享好市多員工的薪資調升制度，他表示，主任級以上的員工除月薪制外，多數的服務員和組長都是時薪制，當員工的工作時數累積達1040小時，電腦會自動調整薪資，幅度是4.5％～5%，讓員工每年都有1、2次加薪機會，員工最高時薪為369元。