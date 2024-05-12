自歌唱選秀節目《超級星光大道》出身的戴安娜轉型幕後多年，日前坦言因為工作太忙，一度輕微腦中風，所幸最後沒事。她近期投資上千萬推出保養品牌「LA’JOUR」萊舒歐爾，11日邀請造型大師吳依霖擔任一日店長。戴安娜的媽媽也到場支持，問戴安娜今年準備什麼母親節禮物？她自嘲表示：「我很厚臉皮，我今年送的，就是讓我媽不再擔心我的健康跟生活，無價！」

吳依霖13歲踏入美髮產業，18歲當上天后張惠妹的髮型師，不斷學習和自我突破，堅定地朝著夢想前進，在她一絲不苟的專業形象下，也藏著每個女人都需要被溫柔呵護的內在細膩。這天她擔任一日店長，見到料理「偶像」戴安娜的媽媽開心不已，吳依霖表示：「我一直很想跟戴媽媽學做菜，因為我不會做西餐，例如牛排要怎麼煎？義大利麵要怎麼煮？還有燉飯，這些是我最想學的。」

撇除西餐，吳依霖對自己的廚藝很有自信：「程度到哪裡我不知道，但是吃過的人，應該很少人會說難吃。我自己其實沒有一個很正統的廚藝學習，都是從小在廚房裡看我母親煮飯、在旁邊幫忙的時候學來的，再加上自己很喜歡吃美食，所以常常會去看一些料理烹飪的頻道，然後再去買食材回來試做。」

吳依霖12歲就因為一場火車意外失去母親，她坦言曾經因為母親過世而抗拒「母親節」這個節日，如今她認為：「雖然媽媽離開很多年，但我認為這應該是一個充滿祝福、感恩的節日，所以不管我媽媽在不在，我都不應該抗拒母親節。」

戴安娜則說，這幾年她不論是工作、健康，都很讓媽媽擔心：「我真的很謝謝我老媽對我的包容，尤其我都選走難走的路，所以今年的母親節前夕，我帶著媽媽一起工作，很特別；這也是她第一次看我工作，平常她很害怕我搞砸事情，現在我終於可以讓她安心很多，而且，最特別的是我今年給我媽最大的禮物，就是她不用再擔心我的健康跟生活了！」