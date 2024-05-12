78歲梁姓老翁，上月底因一時嘴饞，竟竊取宮廟內的水果，帶回家自行食用，拜拜的民眾返回見水果不見，立即向警方尋求協助，警方根據監視器找到梁翁到案，他辯稱，以為信徒送給宮廟，無人所有的水果。本月8日警訊後依竊盜罪嫌送辦。

報案民眾稱，上月30日到土地公廟拜拜，將購買的蓮霧、棗子以及茂谷柑等水果放在神桌上，僅短暫離開15分鐘，返回後正要拜拜，竟發現神桌上的2顆茂谷柑及3顆蓮霧不翼而飛，遂向警方報案。

經調閱宮廟的監視器，循線發現一名騎腳踏車的男子，抵達宮廟神桌前，四處張望見無人看管水果，立即將水果供品放入手提袋，全部都被監視器拍下，警方根據逃逸路線，掌握梁男從事保全工作立即查緝到案。

中正第一警分局呼籲，舉頭三尺有神明，法網恢恢疏而不漏，偷竊係違法行為，切勿心存僥倖，因一時貪念而觸法，中正第一分局也將持續針對不法竊嫌積極偵辦，以維社會秩序與民眾財產安全。