機場捷運平均日運量衝高，桃園捷運公司因應營運需求並提前為捷運綠線開通做準備，預計招募78名新進人員，起薪3萬6000元至4萬2000元不等。其中運務站務類首度開出9名副站長職缺，為吸引更多人才報考，更推出「我問你答」徵才短片，由各崗位人員介紹工作內容，歡迎有志於軌道運輸業民眾踴躍報名。

桃捷公司表示，這次招募78名新進人員，分別為維修類34名、運務類40名、經營管理類2名、原住民類1名及身心障礙類1名。其中，副站長工作內容包含車站管理與巡檢，過去桃捷招募多半僅開出站務員職缺，學歷要求為高中以上，這次副站長職缺則是要求大學以上畢業，有2年以上服務業經驗尤佳，試用期薪資3萬5000元，期滿後薪資為3萬9000元。

桃捷公司指出，在TPASS通勤月票上路後，桃園捷運旅運量不斷攀升，相對也讓車站管理與服務人力需求提高，這次推出「我問你答」徵才短片，其中最獲大家肯定的公司福利就是「休假補助」，放特休假同時還能獲得補助金，而且放越多領越多。

招募簡章將於5月13日公告在桃園捷運招募網站，5月20日上午9時至6月3日下午5時受理線上報名，6月23日筆試，7月17日至7月19日口試，7月23日公告榜單，預計8月起依各類組用人需求陸續進用。考科分為共同科目及專業科目，除副站長職務採專業科目問答題及論文形式外，共同科目及其他類組專業科目皆採選擇題。