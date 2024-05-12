韓國男團Highlight上週五（10日）起在首爾奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）一連舉辦3天「LIGHTS GO ON, AGAIN」演唱會，是他們時隔2年的完整體演唱會，吸引超過3萬人到場朝聖，每場都一票難求，可見他們的超高人氣，長達3小時的演出中，歌單也做了精心設計，共14首Highlight、14首BEAST，將15年間的音樂歷程完整展現，其中在BEAST經典曲目串燒中，2009年推出的出道曲〈Bad Girl〉前奏一下，加上久違的打招呼口號「So Beast」一出，立刻讓全場粉絲留下感動的淚水。

演唱會以今年3月推出的新歌〈Switch On〉揭開序幕，4位成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲穿上黑色舞台裝帥氣登場，除了華麗燈光效果搭配超大LED面版外，讓整個舞台看起來氣勢滂薄外，現場還有樂團演奏，展現身為韓流二代團的超強實力，即使是激烈的舞蹈動作也絲毫不影響他們「全開麥」的演唱功力，在演唱到〈Sleep Tight〉和〈Calling You〉時，4人還站上了特別設計的懸吊式移動舞台，讓坐在高樓層的粉絲也能近距離看到他們帥氣的臉蛋。

Highlight展現「全開麥」超強唱跳實力。（Around US娛樂提供）

昨（11日）提到今年印象深刻的趣事，梁耀燮說分享「〈Body〉在《it's Live》的初舞台時，我想說你們是第一次聽到，應該不會吧，沒想到從下一段就開始跟著唱了」，尹斗俊也大讚「我們Light（官方粉絲名）的音樂才能實在是非常棒，所以才用那麼好的眼光選了我們Highlight」，接著李起光也透露，此次演唱會他們特地換了團體麥克風，還繞場一周給大家看個仔細，開心問大家「歌曲變得更好聽了，高音也很棒，演唱會的氣氛也更加歡快，不是只有我有這樣的感覺對吧」。

尹斗俊開心用「So Beast！」的口號打招呼。（Around US娛樂提供）

而他們日前宣布舊團名「BEAST」商標的使用權終於和前東家CUBE娛樂達成協議，在串場VCR中，字幕上出現了「不管是什麼時候，只要我們在一起，就不用害怕了」，以及抽出BEAST專輯的畫面，現場立刻爆出超大的尖叫聲，聽到他們帶來〈Bad Girl〉、〈Shock〉、〈Special〉、〈Shadow〉、〈Good Luck〉、〈Breath〉、〈On Rainy Days〉、〈Ribbon〉、〈The Fact〉、〈Fiction〉一首首經典曲，甚至有許久未演唱的〈Lights Go on Again〉、〈Lightless〉，讓全場陷入回憶的漩渦，台下粉絲也舉起2款手燈奮力喊著應援口號，儘管出道15年，中間經歷離開原公司、商標爭議、成員變動等重大事件，粉絲對成員的愛依舊不變，是極具意義的一場演出。

梁耀燮開放台下點歌，隨便清唱一句也像是CD原音。（Around US娛樂提供）

身為隊長的尹斗俊不忘用大家熟悉的打招呼口號喊「可以盡情地喊了，So Beast！大家好，我們是BEAST」，並稱「我們是Highlight也是BEAST，剛才BEAST在Beauty（BEAST官方粉絲名）面前唱歌了」，讓台下再度嗨翻，孫東雲也分享「我們從開曲目會議開始，就決定好先唱Highlight的歌，展現我們現在的精彩面貌，接著是展現過去的BEAST部分，最後是加在一起，展現未來的部分」，更和粉絲約定好，過去、現在到未來都能在一起，尹斗俊坦言「第一天演唱〈Bad Girl〉本來我預想你們會很開心，但看到前排的人直接哭出來，突然有點慌張，大家好像都很激動，所以連我們好像都控制不住感情了，不過今天就是非常開心」。

李起光透露為了此次演唱會換了團體麥克風。（Around US娛樂提供）

梁耀燮表示，確實在選曲目的時候相當苦惱，李起光也自豪地說「畢竟我們BEAST的名曲實在太多了」，還現場開放起台下點歌，帶來了〈Drive〉、〈We Up〉、〈YeY〉等，可說是相當寵粉。除了有感人的橋段外，演唱會中也有不少逗趣環節，他們先是調查誰從最遠的地方來，聽到現場有來自美國、德國、西班牙、烏克蘭等國遠道而來的歌迷，讓他們感激不已。後來在〈The Blowing〉看到粉絲舉起手幅應援時，還說每次在後台拍照都會看到手幅背面有寫在哪首歌時要舉起，梁耀燮打趣問「那如果我們沒有唱那首歌，你們怎麼辦？就拿回去當紀念品嗎？」在大合照時，他們更是每一個角度都照顧到，還怕擋住粉絲，特地躺下趴下拍了5張之多。

孫東雲感謝粉絲再次照亮他們。（Around US娛樂提供）

昨天首爾下著大雨，依舊無法澆熄粉絲的熱情，多項周邊商品沒多久就搶購一空，李起光感恩喊「 週六對大家來說是非常珍貴的休假日，加上又是這麼惡劣的天氣，感謝大家特別來看我們的演出，希望今天能為大家帶來很大的力量和美好的回憶」，孫東雲也表示「感謝大家今天和我們一起度過這麼美好的時光，我們也和大家一樣，都會邊看著照片邊回憶『這是哪一場演唱會呢』，希望今天的演出能夠讓你們記在心裡很久，感謝大家像演唱會名稱一樣再次照亮我們」，尹斗俊也有感而發地說，10幾年前第一次在同個場地舉辦演唱會，「誰能想現在2024年，我們還能站在這裡演出，當時可能也會想說『不知道』或『但會不會很累啊』，感謝我們都努力奔跑過來了」。

Highlight成員感情相當好，不時會在台上互相捉弄。（Around US娛樂提供）

梁耀燮也感性提到：「能和大家見面，尤其是在演唱會這種大型活動，真的就像是奇蹟，真心感謝大家一直給我們奇蹟般的禮物，今年很奇妙地發生了很多好事，像是BEAST這個名字，我們也可以在大家面前再次喊出來，BEAST的過去也能夠再和大家回味，真的令我相當感激，如果像現在這樣和你們（指台下粉絲）和成員們在一起的話，我想我真的可以唱到很久很久。」

Highlight演唱會吸引超過3萬人參與，下月也即將開啟亞巡。（Around US娛樂提供）

演唱會尾聲，他們再度分成2人一組坐上懸吊式移動舞台，帶來〈Don't Leave〉、〈Beautiful〉，更直接在2樓時走下台與後方粉絲超近距離互動。安可則換上白色周邊T恤，大繞場演唱〈I Like You The Best〉、〈V.I.U〉，安安可（二安）則是帶以新舊版本的〈How to Love〉做為結尾。他們在下月也將開始亞巡，將從包括6月22日在香港開場，緊接著6月30日在泰國曼谷、7月6日在台灣高雄，最後7月19、20日移師到東京舉行，高雄場選在高雄流行音樂中心舉行，更多售票資訊和活動詳情請洽主辦單位「希林國際」官方臉書和IG。