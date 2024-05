韓國男團Highlight上週五(10日)起在首爾奧林匹克體操競技場(KSPO DOME)一連舉辦3天「LIGHTS GO ON, AGAIN」演唱會,是他們時隔2年的完整體演唱會,吸引超過3萬人到場朝聖,每場都一票難求,可見他們的超高人氣,長達3小時的演出中,歌單也做了精心設計,共14首Highlight、14首BEAST,將15年間的音樂歷程完整展現,其中在BEAST經典曲目串燒中,2009年推出的出道曲〈Bad Girl〉前奏一下,加上久違的打招呼口號「So Beast」一出,立刻讓全場粉絲留下感動的淚水。

演唱會以今年3月推出的新歌〈Switch On〉揭開序幕,4位成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲穿上黑色舞台裝帥氣登場,除了華麗燈光效果搭配超大LED面版外,讓整個舞台看起來氣勢滂薄外,現場還有樂團演奏,展現身為韓流二代團的超強實力,即使是激烈的舞蹈動作也絲毫不影響他們「全開麥」的演唱功力,在演唱到〈Sleep Tight〉和〈Calling You〉時,4人還站上了特別設計的懸吊式移動舞台,讓坐在高樓層的粉絲也能近距離看到他們帥氣的臉蛋。

Highlight展現「全開麥」超強唱跳實力。(Around US娛樂提供)

昨(11日)提到今年印象深刻的趣事,梁耀燮說分享「〈Body〉在《it's Live》的初舞台時,我想說你們是第一次聽到,應該不會吧,沒想到從下一段就開始跟著唱了」,尹斗俊也大讚「我們Light(官方粉絲名)的音樂才能實在是非常棒,所以才用那麼好的眼光選了我們Highlight」,接著李起光也透露,此次演唱會他們特地換了團體麥克風,還繞場一周給大家看個仔細,開心問大家「歌曲變得更好聽了,高音也很棒,演唱會的氣氛也更加歡快,不是只有我有這樣的感覺對吧」。

尹斗俊開心用「So Beast!」的口號打招呼。(Around US娛樂提供)

而他們日前宣布舊團名「BEAST」商標的使用權終於和前東家CUBE娛樂達成協議,在串場VCR中,字幕上出現了「不管是什麼時候,只要我們在一起,就不用害怕了」,以及抽出BEAST專輯的畫面,現場立刻爆出超大的尖叫聲,聽到他們帶來〈Bad Girl〉、〈Shock〉、〈Special〉、〈Shadow〉、〈Good Luck〉、〈Breath〉、〈On Rainy Days〉、〈Ribbon〉、〈The Fact〉、〈Fiction〉一首首經典曲,甚至有許久未演唱的〈Lights Go on Again〉、〈Lightless〉,讓全場陷入回憶的漩渦,台下粉絲也舉起2款手燈奮力喊著應援口號,儘管出道15年,中間經歷離開原公司、商標爭議、成員變動等重大事件,粉絲對成員的愛依舊不變,是極具意義的一場演出。

梁耀燮開放台下點歌,隨便清唱一句也像是CD原音。(Around US娛樂提供)

身為隊長的尹斗俊不忘用大家熟悉的打招呼口號喊「可以盡情地喊了,So Beast!大家好,我們是BEAST」,並稱「我們是Highlight也是BEAST,剛才BEAST在Beauty(BEAST官方粉絲名)面前唱歌了」,讓台下再度嗨翻,孫東雲也分享「我們從開曲目會議開始,就決定好先唱Highlight的歌,展現我們現在的精彩面貌,接著是展現過去的BEAST部分,最後是加在一起,展現未來的部分」,更和粉絲約定好,過去、現在到未來都能在一起,尹斗俊坦言「第一天演唱〈Bad Girl〉本來我預想你們會很開心,但看到前排的人直接哭出來,突然有點慌張,大家好像都很激動,所以連我們好像都控制不住感情了,不過今天就是非常開心」。

李起光透露為了此次演唱會換了團體麥克風。(Around US娛樂提供)

梁耀燮表示,確實在選曲目的時候相當苦惱,李起光也自豪地說「畢竟我們BEAST的名曲實在太多了」,還現場開放起台下點歌,帶來了〈Drive〉、〈We Up〉、〈YeY〉等,可說是相當寵粉。除了有感人的橋段外,演唱會中也有不少逗趣環節,他們先是調查誰從最遠的地方來,聽到現場有來自美國、德國、西班牙、烏克蘭等國遠道而來的歌迷,讓他們感激不已。後來在〈The Blowing〉看到粉絲舉起手幅應援時,還說每次在後台拍照都會看到手幅背面有寫在哪首歌時要舉起,梁耀燮打趣問「那如果我們沒有唱那首歌,你們怎麼辦?就拿回去當紀念品嗎?」在大合照時,他們更是每一個角度都照顧到,還怕擋住粉絲,特地躺下趴下拍了5張之多。

孫東雲感謝粉絲再次照亮他們。(Around US娛樂提供)

昨天首爾下著大雨,依舊無法澆熄粉絲的熱情,多項周邊商品沒多久就搶購一空,李起光感恩喊「 週六對大家來說是非常珍貴的休假日,加上又是這麼惡劣的天氣,感謝大家特別來看我們的演出,希望今天能為大家帶來很大的力量和美好的回憶」,孫東雲也表示「感謝大家今天和我們一起度過這麼美好的時光,我們也和大家一樣,都會邊看著照片邊回憶『這是哪一場演唱會呢』,希望今天的演出能夠讓你們記在心裡很久,感謝大家像演唱會名稱一樣再次照亮我們」,尹斗俊也有感而發地說,10幾年前第一次在同個場地舉辦演唱會,「誰能想現在2024年,我們還能站在這裡演出,當時可能也會想說『不知道』或『但會不會很累啊』,感謝我們都努力奔跑過來了」。

Highlight成員感情相當好,不時會在台上互相捉弄。(Around US娛樂提供)

梁耀燮也感性提到:「能和大家見面,尤其是在演唱會這種大型活動,真的就像是奇蹟,真心感謝大家一直給我們奇蹟般的禮物,今年很奇妙地發生了很多好事,像是BEAST這個名字,我們也可以在大家面前再次喊出來,BEAST的過去也能夠再和大家回味,真的令我相當感激,如果像現在這樣和你們(指台下粉絲)和成員們在一起的話,我想我真的可以唱到很久很久。」

Highlight演唱會吸引超過3萬人參與,下月也即將開啟亞巡。(Around US娛樂提供)

演唱會尾聲,他們再度分成2人一組坐上懸吊式移動舞台,帶來〈Don't Leave〉、〈Beautiful〉,更直接在2樓時走下台與後方粉絲超近距離互動。安可則換上白色周邊T恤,大繞場演唱〈I Like You The Best〉、〈V.I.U〉,安安可(二安)則是帶以新舊版本的〈How to Love〉做為結尾。他們在下月也將開始亞巡,將從包括6月22日在香港開場,緊接著6月30日在泰國曼谷、7月6日在台灣高雄,最後7月19、20日移師到東京舉行,高雄場選在高雄流行音樂中心舉行,更多售票資訊和活動詳情請洽主辦單位「希林國際」官方臉書和IG。