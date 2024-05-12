高雄岡山區某生技公司會客室分離式冷氣安裝不慎，電線未確實插入、絕緣，使用1年半後疑似髒汙導致滴水、電線短路失火，火勢延燒至相鄰的製藥、倉儲廠，2受害公司向生技公司、許男、冷氣製造商等提告求償418萬元，一審判生技公司、許男須連帶如數賠償。案經上訴，高雄高分院認定許男安裝電線不確實，生技公司疏於保養冷氣導致滴水，兩者相加導致走火，仍判生技公司、許男須連帶賠償418萬元，可上訴。

2017年12月該生技公司向許男經營的電器行採購多台分離式冷氣，當時許男還親自前來安裝。1年半後某日上午，生技公司安裝在2樓會客室的冷氣機突然起火，火勢一發不可收拾，延燒至隔鄰的製藥、倉儲廠，經搶救後，部分廠房、設備、貨品付之一炬。

事後消防局火調報告出爐，直指生技廠當時安裝的全數冷氣室內外機，相連的控制線絕緣快速接頭、電線沒有插到底，看得到銅線，也沒有用絕緣膠帶補強絕緣，導致機器滴水流入、引發短路起火。許男事後也因此遭起訴，法院依公共危險罪判他拘役50天、可易科罰金確定。

製藥、倉儲廠事後才知道，自稱擁有32年安裝冷氣經驗的許男根本沒有執照，且冷氣製造商更非登記在案之冷凍空調業廠商，針對火災造成的損失，向生技公司、冷氣製造商、許男提告連帶求償418萬元。

製藥、倉儲廠痛批許男無照且安裝不確實，加上該冷氣製造商製造出來的機器毫無專業、安全性，且明知冷氣機運轉可能滴水導致電器短路燃燒，卻未在冷氣機上安裝「自動斷電開關」，亦未在冷氣機說明書及安裝應行注意事項提醒安裝廠商如何施工、以避免冷氣機因滴水引發電線短路燃燒，都該負責任。

許男辯稱，自己從事冷氣安裝已32年，雖然無冷凍空調裝修丙級以上之技術士證照，但生技廠採購的冷氣機為10冷凍噸以下之簡易設備，依法不需證照即可安裝，他也從來沒有因為安裝不當發生事故。

此外，冷氣機使用絕緣快速接頭，無需再以絕緣膠帶絕緣，裝機完成時也沒有感電情形，所以也無需「接地」。當初幫生技廠安裝的冷氣保固期只有1年，走火原因可能是廠商疏於定期保養，或是動物嚙咬都有可能。據他所知，發生火災前，該廠的室內機已經開始漏水，本該停止使用，現場也沒有放置滅火器，才導致意外發生不可收拾，依民法他的責任應該只有2成。

生技公司強調，他們向許男經營的電器行購買冷氣，怎麼會知道許男沒有相關執照，整起事件他們也是受害者。此外，新冷氣安裝後他們平均每2、3個月都會清洗濾網，安裝7、8個月後曾因無故關機或開機向許男反應報修，在保養上並無過失，廠房也在設立時就通過消防安檢。

冷氣製造商則把責任全推給許男，強調生產的冷氣全數通過CNS檢驗標準，也附上安裝說明書、提醒消費者漏水時須停止使用，更詳列配線注意事項，一切都是許男安裝不慎才導致意外。

一審法官發現，生技公司疑似未按時清洗冷氣機濾網，導致棉絮汙垢堵塞水盤上的排水孔，冷凝水外溢流入快速接頭導致短路，加上生技廠也提不出安裝後的維修保養紀錄，判安裝有疏失的許男及生技公司需連帶賠償製藥、倉儲廠418萬元。

生技公司不服上訴，高雄高分院認為，如依循正常工法連接冷氣機線路，就算冷氣機滴水亦不致於發生火災。生技公司冷氣機明顯安裝不當又疏於保養，導致滴水引發走火，許男有連帶責任確定，最後駁回生技公司之訴，判生技公司和許男仍需賠償418萬元，仍可上訴。