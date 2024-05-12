「在巴西，中企正悄悄奪取三巨頭的陣地。」據《日經亞洲》11日報導，大陸電動車市佔率在巴西飆升，動搖飛雅特、通用汽車與福斯的主導地位。報導指出隨著西方國家製造貿易障礙，比亞迪、奇瑞和長城將目光投向拉丁美洲。在對價格實惠的電動汽車和插電式混合動力汽車的需求推動下，今年巴西國內的大陸汽車銷量增長至去年同期的8倍，削弱西方汽車製造商對當地市場的控制。

根據巴西Fenabrave經銷商協會的數據顯示，4月巴西乘用車和輕型商用車的總銷量為20.8萬輛、年增率37％，其中飛雅特、福斯和通用汽車佔據市場前三名，合計市佔率達到50％。

但大陸汽車製造商開始悄悄奪取這三巨頭的市佔率控制權，今年前4個月，大陸汽車製造商在巴西售出新車4.8萬輛，是去年同期的8倍，市佔率也從去年全年的不足3％開始攀升。4月看到比亞迪、奇瑞和長城汽車在巴西共計拿下7％市佔率。

巴西著名智庫熱圖利奧·瓦加斯基金會的汽車行業專家安東尼奧·馬丁斯（Antonio Martins）表示，拉丁美洲正處於電動汽車時代的黎明。消費者從中感受到先進技術的新奇，中產階級正在購買電動汽車，這在一定程度上與價格處於可承受範圍有關。

日媒介紹，在巴西，使用汽油和乙醇混合物的靈活燃料汽車占買車需求的大多數。而乙醇是種可再生燃料，可以由甘蔗和其他植物材料製成。大陸電動車企正利用其在製造電動汽車、插電式混合動力汽車和其他相關專業知識，來進軍巴西市場。

另外根據巴西電動汽車協會的資料指出，去年該國電動汽車、插電式汽車和混合動力汽車的總體銷量增長了91％，達到約9.4萬輛的歷史最高水準。在這類汽車銷量的前五名中，比亞迪、奇瑞、長城汽車佔據三席。

此外，日本的豐田汽車和本田汽車也持續投資巴西，希望擴大市佔率，但研判大陸電動汽車企業的崛起可能會阻礙目標。去年，豐田和本田的市場份額在巴西分別排名第5和第7。