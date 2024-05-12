太陽活動劇烈，太陽閃焰將日冕物質噴向太空，交通部中央氣象署5月10日首度發布磁暴特報，已持續30餘小時。氣象署指出，磁暴將影響電力系統、無線電、GPS信號等，全球多地也目擊到絢麗極光，但台灣因距離磁北極較遠，此次仍無法觀賞到極光。

氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明表示，上次出現類似規模的磁爆，已是2003年10月28日的萬聖節磁暴，當時持續約60小時。磁爆除會影響電力系統，也影響高頻無線電、GPS訊號、衛星定位準確度等。

蔡禹明指出，此次事件源自於太陽表面AR3664活耀區，直徑有17個地球大，磁場強度非常複雜，伴隨多起太陽閃焰爆發拋射日冕物質，太陽表面大量帶電粒子噴發到太空之中，這些粒子接近地球時會擠壓地球磁層，許多衛星原在磁層保護內，一旦這些粒子接近，磁層會壓縮衛星軌道以內，導致衛星受到高能粒子影響。

而日冕物質拋射，帶給全球許多地方絢麗的極光，就像是慶祝母親節的禮物。蔡禹明解釋，極光成因是高能帶電粒子撞擊大氣層氣體，產生不同極光顏色。

蔡禹明說，由於現在地磁北極在格陵覽島附近，歐美極光出現在低磁緯，據傳墨西哥北部、約北緯22度有觀察到極光，為何同樣緯度的台灣卻看不到，是因為台灣離磁北極較遠，所以在這次事件中無緣欣賞。

磁暴將影響電力系統、無線電、GPS信號等，全球多地也目擊到絢麗極光，但台灣因距離磁北極較遠，此次仍無法觀賞到極光。（氣象署提供／陳祐誠台北傳真）

蔡禹明表示，這波磁暴最強影響已經過了，目前預測對地磁擾動影響沒像前2天劇烈，但對GPS定位仍會有影響，持續到明天上半天才逐漸緩和。

氣象署已通知有電力公司與國家太空中心留意相關設備，目前並沒有特殊災情傳出，將持續觀察，並在磁爆事件後才能做後續統整。