酷熱的午後，來杯冷飲最舒服。家醫科醫師李思賢表示，若要喝飲料，推薦超級綠拿鐵，因為把蔬果、堅果、芽苗都打碎，所有營養被充分釋放，更容易為人體所吸收。但有腎臟科醫師提醒，綠拿鐵若以菠菜、莧菜調製，因含有高草酸成份，腎臟科病人不宜食用。

李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」PO文指出，2020 年衛福部建議一般人一天應該攝取 20~38克的膳食纖維，但 9 成的國人膳食纖維攝取不足，每天可能吃不到建議量的一半甚至更低。

李思賢指，超級綠拿鐵就是把蔬菜、水果、堅果、芽苗和水一起放入調理機打碎，天氣太熱可以加些冰塊，因為食材都被充分打碎，所有的植化素、維生素及礦物質都被充分的釋放，所有營養都能被更好的吸收，對代謝纖維或是吸收維生素有困難的族群，更是一大幫手。

李思賢指，根據哈佛公共衛生學院研究指出，膳食纖維對心臟健康、血糖控制、體重管理及腸道健康等方面，都有正向影響。

李思賢指，我們可以藉由調整食材份量，來調整超級綠拿鐵比例。水果適量搭配，可使味道升級，水果可選擇鳳梨、蘋果或是加兩片帶皮的檸檬，比例可以從 1份水果配 1 份蔬菜開始，依個人喜好，慢慢調整蔬菜水果的比例。

李思賢指，超級綠拿鐵能加強肝臟代謝力，有助排出體內毒素，當體內毒素越來越少時，身體代謝恢復正常，除對減重有幫助，皮膚也會變得更透亮，精神更加飽滿，另外各種營養素的交互作用也能降低氧化壓力，減緩慢性發炎。

超級綠拿鐵含有多種營養素，不過，腎臟科醫師江守山上「健康晚點名」節目時，曾對綠拿鐵提出提醒，他指，國內外都流行把蔬菜打成綠拿鐵來喝，但其實像菠菜、馬齒莧類的莧菜，打成的一杯綠拿鐵，可能超過1200毫克的草酸，1200毫克的草酸足以引起急性腎衰竭。

江守山指，菠菜的草酸量，相較空心菜等一般葉菜，菠菜跟馬齒莧（豬母奶）等莧菜類所含的草酸，是高出幾百倍，若以菠菜、莧菜製成的綠拿鐵，對腎臟病人風險高，應該避免。