新竹縣學校近日參加全國科技教育創意實作競賽，從百餘支隊伍中脫穎而出榮獲佳績，其中光明國小以「浪漫（慢）台三線，變快台三線」奪下資訊科技國小組最佳創意歷程特別獎，博愛國中以「聰明上路-公車運輸」拿下資訊科技國中組金牌獎及最佳運算思維特別獎兩項大獎，博愛國中另一支隊伍則以「一手掌控-綠色貨物」摘下同組銀牌獎，二重國中獲得生活科技國中組佳作。

光明國小作品「浪漫（慢）台三線，變快台三線」是由教師方俊傑指導學生以「關懷家鄉、淨零排碳」為發想，觀察台三線有許多街巷路口，設置紅綠燈但幾乎無車，導致公路上的車輛必須怠速停等紅燈，造成不必要的碳排放，進而觸發學生設計智慧紅綠燈的架構，其原理為公路保持綠燈，當偵測到街巷有車輛時才啟動紅綠燈，不僅改善了車輛運行品質，更能減少公路車輛怠速問題。

光明國小團隊也設計將街巷路口號誌啟動次數上傳資料庫，讓相關單位藉由數據分析台三線街巷路口紅綠燈設置必要性，充分展現出競賽題目淨零排放智慧生活-綠色交通與運輸的精神，拿下資訊科技國小組最佳創意歷程特別獎。

博愛國中指導教師曾琳富表示，學生發現偏鄉公車有乘客稀少及班次太少的缺點，而作品「聰明上路-公車運輸」中的系統可透過經緯度計算最短距離，提供最佳搭乘建議，結合大眾運輸時刻表、ChatGPT與Google map查詢，成為最佳旅遊助理，這些功能整合在手機APP中，有了它不但能聰明上路，更能達成凈零排放的目的。

此外，曾琳富亦指導另一組學生設計作品「一手掌控-綠色貨物」，為規畫貨運路徑減少碳排放，採用QRCode掃碼與電子簽收來確定貨物清點，同時利用Rabboni開發板建構停車查詢功能，減少繞路所產生的耗能，並結合計費與自動支付功能，不僅精確且免除人力需求。

縣長楊文科表示，透過動手做、從做中學，讓學生將科技能力運用於日常生活中，新竹縣將持續推動優質科技教育，讓學生在生活情境中學習解決問題的能力，培育更多創意人才，奠定科技教育發展的未來性，並為新竹縣創造更豐富的科技產業鏈。