何男車輛毀損。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

後照鏡損傷。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

古姓遊覽車駕駛11日下午4點多，行經國道1號北向119.2公里苗栗縣造橋路段，因變換車道，擦撞行駛中線的何姓男子後逃逸，後方車輛行車紀錄器拍下肇事過程，該影片流傳到社群網路，警方12日指出，目前已受理遭撞駕駛報案，將通知肇事駕駛到案說明，若查屬實將處1000到3000元罰鍰，並吊扣駕照1到3個月。

有網友在網路社群平台上傳影片，並以「超兇遊覽車變換車道未保持距肇事」標題發文，影片中的古姓遊覽車駕駛，行駛在事發路段時，從外側車道快速變換到中線車道，過程中推擠擦撞到何男的轎車並直接開走。

經查事發地點在國道1號北向119.2公里苗栗縣造橋路段，國道公路警察局第二公路警察大隊今天指出，造橋分隊於事發當下，接獲轎車駕駛何姓男子報案後，立即至現場處理，無人受傷，但轎車右側葉子板及後照鏡有擦撞損傷，惟該輛遊覽車肇事後未停車即逕自離去。

國道二隊警方表示，警方事後已聯繫上該肇事遊覽車駕駛古姓男子，並通知其到案說明，經查證屬實可依道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

國道二隊呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換。