今（12）日是母親節，國民黨媽媽立委們也一起拍了一段影片談論「當媽媽後最大的改變」，其中馬文君則回應「變胖」，讓其他藍委們笑翻，更虧她「這可以怪小孩嗎？」

李彥秀今在臉書PO出與同黨媽媽立委們，包括陳菁徽、張嘉郡、柯志恩、馬文君、呂玉玲、許宇甄以及萬美玲合拍的影片，影片中藍委們紛紛談論當媽媽後最大的改變。

影片中陳菁徽表示「當了媽媽後我再也沒有去party了，因為有次宿醉參加園遊會就吐了」；李彥秀則表示「變得嘮叨、邋遢」，而張嘉郡則直言「覺得我變溫柔了」。柯志恩則坦言，當媽後終於知道戰爭是怎麼打出來的，也相信自己不會是好人。

此外，萬美玲則表示「當了母親會成為全天下最美的女人」、許宇甄則說當母親後就變成萬能，「什麼都得做」、呂玉玲則表示當媽後，個性都變得圓圓圓。

最後一個回答的馬文君則回應「變胖」，讓一旁的藍委們笑翻，更被虧「這可以怪小孩嗎？」馬文君還坦言，因為工作太忙，常讓小孩被誤以為是單親家庭。

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