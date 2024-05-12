《完全娛樂》日前隆重迎接睽違多年蒞臨的男團Energy，主持人宇宙、夏和熙及節目記者群特別復刻Energy〈放手〉MV中的日式高校服造型，用跳舞的方式驚喜登場。製作單位為了不破哏，事前保密到家，不但給了假的腳本，開錄前所有人還須躲在攝影棚的小閣樓預備。拍攝當天，Energy比原定時間提早到現場，讓才剛化完妝的宇宙及夏和熙狼狽地拿著衣服就匆忙躲起來，苦笑直喊「太荒唐」、「怎麼變得好像偷情被抓」。

1小時的特輯當中，《完全娛樂》翻出了二十多前的資料畫面，沒想到才剛看完第一則熱血的〈放手〉MV花絮，真性情的阿弟就忍不住落淚，讓眾人不可置信。原來是〈放手〉MV花絮當中，Energy調皮地模仿當年火紅的廣告台詞「水姑娘」，但大夥在回顧畫面時完全不記得有這段往事，忍不住虧當年一邊跳、一邊喊廣告台詞的自己好幼稚，而看到阿弟的熱淚盈眶，讓Toro忍不住問：「你是感動還是好笑？」阿弟搞笑接回：「我是水做的男人！」

珍貴的Energy資料畫面讓坤達吵著可否存一份帶回家，而在錄影現場玩開的Energy，還重現了當年在練舞教室練的高難度「下水餃」特技，以及「人體跨欄」。許多粉絲看了綜藝感滿滿的Energy，也在《完全娛樂》影片下方敲碗希望能幫Energy開團綜。

這次重新合體回歸樂壇，Energy被問到心情如何？大家雖然感慨體力不如從前，但卻覺得心態也跟著變年輕，阿弟還說到：「結婚之後反而更希望出來工作。」同樣是人夫的坤達和書偉聽了一驚，急忙撇清說：「這不代表本團立場。」坤達還對著鏡頭講說：「老婆在看哦！我是想要趕快回家！」而同樣重視家庭的牛奶，也說這次復出只有跟唱片公司談一個條件，那就是要留時間讓他可以接小孩放學，而當天牛奶也真的趁錄影完的空檔趕去接小孩，用行動實踐了家庭及工作間的平衡。

身為Energy鐵粉的宇宙，雖曾相繼跟坤達以及書偉有合作過，但卻是第一次正式訪問合體的Energy，讓她是既緊張又興奮。話才剛講完，就馬上被搭檔夏和熙吐槽：「可是你剛剛開錄前不是這樣說！」宇宙調皮接回：「是說除了Toro之外，其他人都沒什麼變嗎？」讓聽到的Toro搞笑生氣作勢要離開現場，大夥笑成一團。